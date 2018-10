Près de 200 cas de maltraitances ou de mauvaises conditions de détention d'animaux ont été dénoncés à la Protection suisse des animaux (PSA) entre juin 2017 et mai 2018. Les abus les plus fréquents concernent les chiens.

La PSA a traité 196 dénonciations durant la période sous revue, soit 20 de moins qu'une année auparavant, a indiqué mardi l'organisation de protection des animaux basée à Bâle. La plupart des cas signalés concernent des chiens, des boeufs et des chevaux.

Les experts de la PSA se sont rendus sur place 74 fois sans s'être annoncés pour apprécier les conditions litigieuses dénoncées. Au total, 52 cas ont été transmis aux autorités vétérinaires cantonales compétentes pour complément d'enquête.

Les sections de la PSA ont récupéré 18'385 animaux, soit 473 de plus (3%) que durant la période précédente. Les chats arrivent en tête avec 10'837 cas, en hausse de 2%. Viennent ensuite les rongeurs et les lapins (2976, 11%), les chiens (2468, -5%) et les reptiles (765, 10%). S'y ajoutent 1339 autres animaux, principalement des oiseaux ( 3%). La PSA a retrouvé un foyer pour 12'123 animaux ( 2%). (ats/nxp)