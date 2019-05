Un commandement de payer envoyé par la Municipalité à deux municipaux suspendus, Jérôme Christen et Michel Agnant, et des manifestants qui exigent la démission de la municipalité devant l'Hôtel de ville. C'est la teneur de la veveysannerie en cours dans la ville de la Riviera. Entre 80 et 100 personnes ont exigé le départ de la syndique Elina Leimgruber (Verts) et de son collègue Etienne Rivier (PLR), les deux derniers élus encore en place.

«On a touché le fond»

Sur place, les citoyens et les quelques politiciens présents ont scandé «Démission» en faisant résonner leurs sifflets stridents. Parmi les participants, de nombreux habitants ont laissé transparaître leur ras-le-bol. «Cette fois, on a touché le fond», résume une citoyenne qui dit manifester pour la première fois. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la situation. Dictature, démocratie bafouée, les habitants débattent entre eux, se demandent comment la situation a pu pourrir à ce point… et surtout, combien de temps la syndique peut encore tenir avant d'abdiquer.

L'événement ne bénéficiait pas d'autorisation, mais aucune présence policière n'était visible sur la place de l'Hôtel de ville. Une des organisatrices, Marie Moya, disait plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux avoir reçu une interdiction lors de son passage au poste de police lundi matin. «C'est trop politique et surtout pas sur cette place (ndlr: celle de l'hôtel de ville)», lui aurait répondu l'agent, lui suggérant d'aller faire la manifestation devant Manor.

«Je trouve cela cynique et inapproprié. C'est très très laborieux pour simplement exprimer notre mécontentement. La ville est allée beaucoup trop loin. Vendredi, on m'a donné toutes les instructions pour l'organisation de la manifestation, si ce n'est les délais», nous a-t-elle confié

Offusquée par ce qu'elle décrit comme un procédé dictatorial, l'élue communale indépendante, anciennement membre du parti de la syndique, a demandé au Tribunal cantonal qu'il prononce des mesures provisionnelles pour l'autoriser. Celui-ci répond qu'il ne peut se prononcer que sur des recours portant sur une décision écrite, et que celle-ci ne lui a pas été transmise.

«La Muni dément, les partis s'expriment»

De son côté, la Municipalité s'est fendue d'un communiqué pour défendre sa position, ajoutant au passage qu'aucune demande officielle de manifestation ne lui était jamais parvenue et que ce n'est dont pas elle qui a interdit le rassemblement. Elle ajoute que toutes ses actions se font dans l'intérêt de la Commune. Police Riviera précise pour sa part que la demande d'autorisation ne lui est parvenue que vendredi en milieu de journée. Les délais légaux sont donc loin d'avoir été respectés, et le critère «politique» de la manifestation n'a donc même pas été pris en compte puisqu'aucune décision n'a été rendue, concluent les forces de l'ordre.

Sur les réseaux sociaux, les partis politiques en place prennent position. Vevey Libre, le parti des deux élus suspendus, réitère sa demande de démission, tout comme Décroissance-Alternatives. Les Verts et le PLR, les partis des deux derniers rescapés de la Municipalité décimée, appellent au calme dans un discret semblant de soutien à leurs représentants. (Le Matin)