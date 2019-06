La grève des femmes s’est invitée devant le Grand conseil valaisan vendredi matin. Durant une demi-heure, une centaine de militantes de la cause féminine se sont mobilisées pour demander plus d'égalité. Une haie d'honneur a même été organisée devant les portes du parlement, au moment de l'entrée des députés et des membres du gouvernement.

La manifestation a pris plusieurs formes. Les manifestantes venues du Haut-Valais ont scandé divers slogans, demandant davantage d’égalité. Côté romand, on a préféré chanter sur un ton humoristique de circonstance. Diverses banderoles ont également été déployées sur lesquelles on pouvait lire des slogans comme : «Tous égaux», «Rentes équilibrées», «Tâches 50/50» ou «Stop violences».

Elles campent devant l’entrée du Parlement valaisan qui siège aujourd’hui à #Sion. « 15% de femmes c’est trop peu », pour Natalie Urwyler, cheffe de file et Prix Courage 2018 #14juin #grèvedesfemmes @RTSinfo pic.twitter.com/Eds8dTc6GQ — Julie Rausis (@jul_rausis) June 14, 2019

Un instant de silence

A l’intérieur du plénum, le rose et le bordeaux ont fait une entrée remarquée dans l’hémicycle, principalement parmi les élus de gauche. Chemises, cravates et autres badges aux couleurs peu habituelles pour un parlement ont ainsi fleuri pour l’occasion.

Dans son discours d’introduction de cette ultime journée de la session, le président du Grand Conseil Gilles Martin (PDC) a parlé «de journée de mise en valeur des femmes». Sur son initiative, un instant de silence a été observé pour sensibiliser les députés aux violences faites aux femmes.

#gcvs Le conseiller d'état @jacquesmelly qui défend les comptes de son département, l'autocollant de la #grevedesfemmes sur l'encolure de sa veste, ça fait plaisir. #gcvs — Marie P Bender (@mariebender) June 14, 2019

Des demandes de collectifs féminins visant à pouvoir manifester à l’intérieur du parlement ont par ailleurs été refusées par le bureau du législatif, puisque contraire à son règlement. L’un demandait de permettre à 130 femmes de s’asseoir sur les sièges des députés, avant le début des débats. L’autre, de pouvoir y chanter.

