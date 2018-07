Les destinataires de l’e-mail expédié par l’ex-détaillant de mode Charles Vögele ont cru à un fake mercredi dernier. La veille, la marque italienne OVS, qui avait acquis l’entreprise schwytzoise en péril à l’automne 2016, confirmait le licenciement pour fin juin de 1180 collaborateurs et la fermeture de 140 boutiques dans toute la Suisse. Lundi, à Mestre (Ita) près de Venise, devant le siège d’OVS, une cinquantaine d’employés ont fait le déplacement pour dire leur colère, renvoyés sèchement, sans plan social, sans indemnités de départ.

Campagne de récupération

Mais pour d’autres sociétés, cette déconfiture crée une véritable opportunité. L’ex-Charles Vögele s’est fendu d’un courriel signé par Sempione Fashion AG, qui exploitait les magasins d’habillement italiens. Cœur de cible de l’opération marketing: des milliers d’anciens clients Vögele/OVS, le bec dans l’eau avec leurs bons cadeaux ou d’éventuels échanges ou retours. À qui profite le «crime»? Au groupe Manor qui a dealé avec les dirigeants des enseignes fermées et imaginé récupérer de manière très finaude leur clientèle.

De prime abord, la newsletter est alléchante. Le visuel crache et promet un bon cadeau d’une valeur de 40 francs. Un préambule plante le contexte: «Nous devons malheureusement nous retirer du marché suisse. Nous regrettons beaucoup et sommes conscients qu’il s’agit aussi pour vous d’une mauvaise nouvelle.» Et c’est là qu’en guise de cadeau d’adieu, vous voilà remercié pour votre fidélité par un «Bienvenue chez Manor!» L’enjeu est mirifique: «Chaque fin est aussi un nouveau départ.»

En fait, le bénéficiaire doit s’inscrire au programme à points Manor avec un code promotionnel personnel d’ici au 18 juillet. Passé ce délai, 4000 points – valant 40 fr. – seront crédités si le nouveau client opte pour une carte gratuite avec fonction de paiement. Sans fonction, ce sera 2000 points, donc plus que 20 francs.

Quid des données personnelles?

«Vögele/OVS et Manor ont trouvé un commun accord pour proposer cette offre», explique Émilie Mathys, répondante presse chez Manor. Une campagne de séduction à combien? «Nous ne souhaitons pas communiquer sur les coûts de cette opération.» La newsletter n’étant techniquement pas partie de chez eux, la communicante précise aussi que «Manor n’a pas eu accès aux données personnelles des anciens clients Vögele/OVS». Ce qui ne saurait tarder pour celles et ceux qui se laisseront charmer par la petite carte rouge. (Le Matin)