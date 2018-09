C’est peu dire que le probable transfert du téléjournal et autres «news» télévisées de la RTS de Genève à Lausanne passe mal au bout du lac. Le Conseil d’État genevois s’est dit «trahi». «Les Genevois et leurs autorités, qui pour la plupart se sont battus publiquement contre No Billag peuvent éprouver le sentiment de s’être fait berner, pour dire les choses poliment», balance le rédacteur en chef de la Tribune de Genève Frédéric Julliard dans son éditorial du jour. Quant au conseiller national Manuel Tornare, il agite carrément la menace d’une grève de la redevance.

RTS: les actualités quittent Genève pour Lausanne

C’est le commencement du démantèlement

de la TV à Genève. Au nom du fédéralisme, on se battra;

jusqu’à la grève de la redevance, s’il le faut. https://t.co/GX9aNLM8Hd — Manuel Tornare (@ManuelTornare) 19 septembre 2018

«Au nom du fédéralisme, on se battra; jusqu’à la grève de la redevance, s’il le faut», a écrit le socialiste genevois sur Twitter. Des propos qu’il assume pleinement. «La cohésion fédérale est basée sur l’équilibre, sur la décentralisation. Ce qui n’est soi-disant qu’un projet n’est pas admissible. Et cette fois on ne parle pas d’éditeurs privés mais de la SSR, qui a un mandat de service public, et que le citoyen paye. Ça ne va pas, ça ne va pas!» martèle-t-il.

RTS: les actualités quittent Genève pour Lausanne

C’est le commencement du démantèlement

de la TV à Genève. Au nom du fédéralisme, on se battra;

jusqu’à la grève de la redevance, s’il le faut. https://t.co/GX9aNLM8Hd — Manuel Tornare (@ManuelTornare) 19 septembre 2018

«Ils ont menti»

Manuel Tornare est très remonté. Mais on ne peut pas le suspecter d’avoir eu un coup de sang improvisé. En 2015 déjà, rappelle-t-il, il a déposé une interpellation à Berne autour de possibles déménagements de productions télévisuelles de Genève à Lausanne. «1000 fois, la RTS nous a rassurés ou nous a parlé de simples pistes, de projets… Soyons clairs: ils ont menti», s’agace l’ancien maire de Genève.

Mais faut-il prendre au sérieux sa menace de grève de la redevance? «Oui, en ultime recours, pourquoi pas. J’assume ces propos et j’ai déjà reçu de nombreux soutiens», répond-il. «Mais dans un premier temps il nous faut créer un comité de soutien, rencontrer la direction de la SSR, et mobiliser le canton comme la Ville», détaille Manuel Tornare. «Je suis en tout cas déterminé à me battre et je ne suis pas seul.»