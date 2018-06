Malgré le Mondial, le rendez-vous est fixé pour ce soir, un an après le vote historique du 18 juin 2017 favorable au rattachement de Moutier (BE) au canton de Jura. Intitulée «Fête de la liberté», la manifestation se veut plus festive que politique. Le maire Marcel Winistoerfer y prononcera un discours apaisant, face aux recours qui retardent les opérations de transfert.

Le comité d'organisation promet une manifestation «pacifique» et «inclusive». Les établissements publics resteront ouverts jusqu'à 5h, dimanche. Avant les festivités, le maire Marcel Winistoerfer se confie, en regardant le match France-Australe à l’Hôtel de la Gare, fief autonomiste qui fait face à la gare, où les militant autonomistes étaient rassemblés il y a un an.

«L’optimisme n’a pas faibli»

«L’optimisme n’a pas faibli, porté par l’envie d’avancer», assure Marcel Winistoerfer. Des recours contestent la validité du vote, sous prétexte d’un tourisme électoral qui aurait échappé aux observateurs fédéraux. «Ils empêcheront un transfert en 2021, avant les élections au Parlement jurassien. On n’a pas beaucoup avancé, mais la démocratie est à ce prix: les recourants ne font qu’exercer leur droit», juge Marcel Winistoerfer. Le maire le sait: «Si le résultat avait été inverse, il aurait aussi été contesté...». Son espoir, c’est de convaincre 1000 des 1900 opposants au transfert qu’ils ont tout y gagner. Et les autres? «Leur conviction s’explique par leur origine ou leur religion. On ne changera pas leur ADN».

À l’écran, un penalty est sifflé en faveur de l’Australie: «Il fallait s’y attendre: le penalty pour la France était généreux», glisse Marcel Winistoerfer. Le foot, il le connait de l’intérieur, comme joueur, puis comme entraîneur, douze ans chez les juniors. Une carrière passée en bleu et blanc, au FC Moutier, qui l’a fait voyager de junior à senior «jusqu’au fin fond du canton de Berne».

«La justice avance à son rythme et c'est tant mieux»

Son passé sportif étant derrière lui, c’est avec le drapeau jurassien rouge et blanc qu’il veut habiller Moutier. Les modalités du transfert sont suspendues à la décision de la préfecture, en première instance. «La justice avance à son rythme, hors de toute influence, et c'est tant mieux», résume le maire de Moutier.

Cette attente détériore-t-elle l’ambiance à Moutier? «Ce n’est pas mon sentiment, même si certains commerçants se sentent boycottés», relate Marcel Winistoerfer. Craint-il un revirement? «Non seulement le transfert est acquis, mais toutes les élections qui ont suivi ont confirmé les forces en présence: 55% à 45%», observe le maire, fâché et même outré que le camp jurassien soit accusé de tricherie.

«Je vois l’Espagne en vainqueur»

Le match France-Australie s’achève par une petite victoire française, mais le coeur de Marcel Winistoerfer ne bat pas que pour la francophonie, lui qu’on traitait de suisse allemand quand il fréquentait l’école à Moutier, avant d’en devenir le directeur. Ses parents venaient de Liestal (BL). Son père engagé à la fonderie Von Roll de Choindez a siégé au Grand Conseil bernois.

La Coupe du Monde? «Je vois l’Espagne en vainqueur», dit-il. Son épouse Pepita est italienne côté paternel et catalane côté maternel. Et comme l’Italie n’est pas qualifiée... (Le Matin)