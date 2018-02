Bienne (BE)

Des vingt marchands ambulants qui animaient la rue de Nidau les jeudis et samedis, à Bienne, il n’en restait que deux le week-end dernier. Les bouquins et les gaufres sont les deux seules «denrées» qui ont résisté au déménagement d’une rue fréquentée à une place désertée. Exit pains et crêpes! Mais les autorités municipales ont annoncé leur retour.

Rejetés à la place du Marché-Neuf, les stands avaient disparu les uns après les autres, comme ceux de tissus et de fruits africains. Ceux de bijoux et de chaussures n’étaient présents qu’occasionnellement, lorsqu’un entre-deux leur a été proposé, à la rue du Marché. «Encaisser 60 francs en une journée quand on en paie 52 pour le stand, ce n’est pas terrible…» soupirait un marchand.

Mais une bonne nouvelle a été communiquée oralement aux marchands «rescapés»: la rue de Nidau leur sera de nouveau attribuée. La volte-face des autorités ne concerne pas les vingt marchands pénalisés il y a huit mois: seuls les plus résistants retrouveront un emplacement. Mais le ton a déjà été donné: pas question de tolérer du laisser-aller! Les stands devront être propres et ne pas faire de l’ombre aux vitrines des magasins, sachant que certains commerçants les voient d’un mauvais œil.

Cette marche arrière réjouira Mohamed Hamdaoui (PS) et Sandra Schneider (UDC), parlementaires que tout oppose, réunis pour la défense des marchands ambulants. Leur pétition avait obtenu un millier de signatures. (Le Matin)