La loi sur l’instruction publique et celle sur l’enfance et la jeunesse assurent la protection de l’élève. Les priorités prennent en compte l’actualité et les inquiétudes des parents, comme les tueries dans les écoles il y a quelques années. «Puis nous avons également été formés à toutes les problématiques liées au harcèlement en milieu scolaire, qui ont changé avec les réseaux sociaux», explique Romaine Claret, coordinatrice des conseillers sociaux du Secondaire II. Récemment, la radicalisation a beaucoup préoccupé le DIP.

Au Département de l’instruction publique, on insiste sur l’absence de chiffres. Même au niveau fédéral, une base de données précise n’existe pas. Terre des femmes avance le chiffre de 700 mariées de force par année en Suisse. Un chiffre qui peut doubler selon les associations. Et mariage forcé (prononcé malgré le refus d’un des conjoints) n’est pas égal à «arrangé» (avec l’accord des époux). Cela complique encore la problématique. Au Cœur des Grottes, depuis 10 ans, 8 à 10 femmes sur 40 accueillies en permanence ont été mariées de force. Une «rescapée» y loge actuellement.

«C'est la période de tous les dangers: les familles profitent des grandes vacances pour envoyer leurs filles au pays et les marier de force.» Une élue genevoise tire la sonnette d’alarme. Anne-Marie von Arx-Vernon, députée PDC, ancienne directrice adjointe de la Fondation Au Cœur des Grottes, juge la problématique des mariages forcés pas suffisamment prise au sérieux. Elle pointe du doigt le Département de l’instruction publique (DIP). «Les femmes les plus ciblées, en Suisse, ont entre 15 et 25 ans, un permis C ou sont naturalisées. L’école est donc le lieu primordial d’identification des victimes. Or qu’a fait l’État comme campagne récente? Ça n’apparaît pas comme une priorité pour eux.»

La plupart de ces jeunes femmes sont d’origine balkanique, turque, maghrébine ou sri lankaise. «C’est souvent difficile d’entrer dans le cercle fermé de ces familles. Une formation pour cerner et mieux comprendre leurs coutumes serait utile», confie l’assistante sociale d’une École de culture générale genevoise. Des absences répétées et des notes en chute libre ont amené une élève de 19 ans, originaire des Balkans, dans son bureau l’an passé. «Elle s’est d’emblée confiée: elle avait été mariée pendant les vacances de Noël. Ses parents avaient tout organisé, fait les démarches auprès de l’état civil suisse et rapatrié l’époux. Elle assumait difficilement son nouveau statut de femme mariée, qu’elle voyait comme une contrainte.»

Entre loyauté et liberté

Mais se retourner contre la volonté de ses parents est complexe et la loyauté familiale peut être plus forte que la liberté de choisir. «Des contacts ont été pris avec diverses associations, mais la jeune fille n’a pas été preneuse d’un soutien extérieur.» Un an après, l’assistante sociale est toujours en lien avec l’élève, qui termine sa formation. Sa situation n’a pas changé. Son rêve aujourd’hui serait de divorcer pour choisir elle-même son époux. «Notre rôle de travailleurs sociaux en milieu scolaire est d’accompagner et de soutenir ces jeunes filles, mais lorsqu’elles ne sont pas preneuses d’aide, notre intervention est limitée, surtout si elles sont majeures. Nous sommes un peu désabusés quand les situations n’évoluent pas.»

Les associations spécialisées, comme Appartenances, proposent des formations, mais libre à chacun de s’y inscrire. Anne-Marie von Arx-Vernon est «choquée qu’il n’y ait pas plus d’informations au sein des écoles», pour les professionnels et les jeunes. Elle regrette aussi qu’un fascicule de prévention, destiné aux élèves, ne soit pas plus souvent distribué en classe ou dans les clubs sportifs. «Notre système scolaire doit protéger ces filles. Un comportement qui change, une jeune triste ou surexcitée, une désinscription: tout ça est connu du milieu scolaire.»

Les cas demeurent «rares», estime Romaine Claret, coordinatrice des conseillers sociaux du Secondaire II. «Mes collègues me rapportent des cas très sporadiques. Les élèves peuvent aussi avoir peur que leurs parents les retirent de l’école s’ils parlent.» Francine Novel, directrice au DIP, rappelle que le mariage forcé est un délit réprimé par le Code pénal suisse. Et qu’une brochure de sensibilisation a été diffusée aux professionnels en juin dernier. «Nous prévoyons une nouvelle action l’an prochain, précise-t-elle. Nous sommes engagés pour la protection de l’élève et la question du mariage forcé en fait partie.» Pour certains, la brochure, éditée par le bureau pour l’égalité et la prévention des violences, est arrivée un peu tard, trop proche des grandes vacances. (Le Matin)