«J’aime beaucoup me promener le long du lac le soir. Mais quelle n’a pas été ma surprise, mercredi, lorsque j’ai remarqué qu’une plante de cannabis grandissait parmi les fleurs», confie José Manuel, qui habite Vevey (VD) depuis environ un mois. Un hasard?

Visiblement pas. «Dans mon pays, le Chili, je suis très proche de l’un des plus grands distributeurs de matériel de culture. Je peux affirmer que cette plante est entretenue par un fin connaisseur. Cela se voit tant par le choix des branches qui ont été taillées, que la technique utilisée. Par exemple, le coupe a été faite à 45 degrés. C’est ce que recommandent les professionnels», poursuit ce musicien. Selon lui, il s’agirait d’une espèce génétiquement modifiée pour obtenir un plus grand rendement, ainsi qu’une haute teneur en THC, la molécule psychoactive du cannabis.

Arrachage planifié

La plante mesure 1,70 m environ. Il paraît donc surprenant que les personnes chargées de l’entretien des parcs et jardins ne l’aient pas remarquée. Le service serait-il à l’origine de cette plantation? «Absolument pas. D’ailleurs, dès que nous trouvons des plantes de cannabis sur le domaine public, nous les éliminons. Et, dans le doute, nous allons même jusqu’à arracher les espèces qui lui ressemblent», répond Georges Garanis, chef de service au sein de la Direction des espaces publics. Il indique d’ailleurs qu’un collaborateur devait être envoyé sur place vendredi pour enlever cette plante.

Le municipal Jérôme Christen, chargé notamment des Parcs et Jardins au sein de l’exécutif local, n’est pas particulièrement choqué par cette découverte. «Du cannabis planté sauvagement dans l’espace public, il y en a déjà eu et il y en aura encore. Et, en fin de compte, tant qu’il ne s’agit pas de psychotropes, ce n’est pas très grave. C’est une plante comme une autre», estime-t-il.

Que fait la police?

La Ville de Vevey risque-t-elle d’être amendée si la police venait à découvrir une plante comme celle-ci? «Non, elle ne peut pas être tenue pour responsable. Cela dit, nous n’avons jamais été confrontés à une telle situation. Par contre, nous avons déjà eu des plantations sauvages en forêt. Dans de tels cas, nous arrachons immédiatement les plantes et les stockons chez nous. Puis, nous contactons la police cantonale et, lorsqu’un procureur nous en donne l’ordre, nous les détruisons», détaille un responsable de Police Riviera.

S’il venait à s’agir de plantes de CBD, autrement dit du cannabis légal, cela ne ferait aucune différence. Seule une analyse poussée et onéreuse permettrait de les distinguer de leurs cousines illégales. Et là aussi, dans le doute, l’arrachage est de mise. (Le Matin)