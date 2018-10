Initiative venue de Perrefitte (BE)

La figure qui incarne le combat en faveur des cornes des vaches et des chèvres, c'est Armin Capaul, petit paysan de montagne à Perrefitte (BE) et auteur de l'initiative.



Défenseur d'une certaine authenticité, Armin Capaul défend un art de vivre et une dignité animale, dans un pays où 90% sont écornées, loin de la production industrielle. "Chez moi une vache est avant tout un être vivant», aime-t-il répéter. L’initiant rappelle que la corne est une excroissance fortement vascularisée et innervée permettent aux animaux de communiquer, de réguler leur température et d’améliorer leur digestion. Selon Armin Capaul, son ablation par cautérisation à 700 degrés reste douloureuse malgré l’anesthésie.



Pour éviter des accidents, il faut établir selon lui de bonnes relations avec l’animal, être à son écoute et lui parler. Pour que les vaches ne se blessent pas entre elles, il faut leur aménager plus d’espace dans l’étable, un investissement qui serait dédommagé: l'initiative prévoit pour les animaux à cornes une contribution annuelle de 190 francs par vache et 38 francs par chèvre, soit un 15 millions par an dans un budget agricole de 3 milliards.