«On pourrait au moins faire comme en Autriche, à l'entrée des supermarchés on vous procure gratuitement un masque de protection. En Suisse, les masques de l'armée pourraient être utilisés à cette fin.» Le député et médecin genevois Bertrand Buchs (PDC) est très critique à l'égard ce qui se passe avec les masques en Suisse: «Nous n'étions pas prêts et nous avons manqué totalement d'anticipation. Nous, médecins, pharmaciens et le personnel de santé en première ligne, nous n'avons pas eu de masques. Nous avons dû nous débrouiller seuls durant des semaines».

Dorénavant, l'armée a acquis des stocks qui sont vendus dans les supermarchés, ce qui fait réagir le Genevois: «Pourquoi les vendre alors qu'ils ont été achetés avec nos impôts? En fin de compte, nous les payons deux fois.», affirme-t-il en omettant de préciser que ces masques n'ont pas été donnés aux grandes surfaces, ils ont été rachetés. Certain supermarchés par ailleurs les revendent à prix coûtant, comme le précise, au nom de la Migros, son porte-parole Tristan Cerf dans «Le Temps».

Sur Facebook, Bertrand Buchs a lancé le débat, mais il reconnaît: «Il est difficile d'organiser une distribution gratuite, par exemple dans les boîtes aux lettres, mais la distribution dans les commerces serait une solution.»

On fait l'impasse sur cette question

Bertrand Buchs voit arriver avec beaucoup d'appréhension le 11 mai et le retour au trafic pendulaire dans les transports publics: «Si tout le monde retourne dans la rue sans masque, c'est risquer gros. Dans les transports en commun, aux heures de pointe, cela sera ingérable. On sait aujourd'hui que le virus se transmet justement dans ces conditions en vase clos, où les gens se côtoyent durant 15 minutes. Dans les pays asiatiques, en France, en Allemagne, le port obligatoire est la règle. En Suisse on fait l'impasse sur cette question. Encore hier à la conférence de presse du Conseil fédéral, pas un mot sur les masques.»

Une boîte de 50 à tout le monde

L'ancien ministre jurassien Pierre Kohler est le seul qui a procédé à une distribution gratuite pour les professionnels dans le Jura, pour montrer l'exemple: «Mes 100 000 masques ont trouvé preneur en 24 heures et je ne cesse de recevoir des appels. J'estime que la Confédération et les cantons devraient offrir à chacun en Suisse une boîte de 50 masques. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de s'offrir des boîtes à 60 francs...»

Comme les pastilles d'iode

Pierre Kohler poursuit la réflexion sur le rôle de l'Etat: «On distribue bien des pastilles d'iode dans les régions qui ont un risque en cas de catastrophe nucléaire. Ici, le même principe de nécessité devrait s'appliquer. Avec le masque, c'est la politique du risque zéro. L'Allemagne et la France ont décidé que son port est obligatoire dans les transports publics, le Conseil fédéral va finalement y venir... »

Et le Jurassien de lancer une pique: «On va verser deux miliards à une grande entreprise comme Swiss et on n'est pas capable d'avoir 300 millions pour distribuer des masques. Sur un point aussi important pour réussir le déconfinement, le Conseil fédéral laisse tomber la population.»

Eric Felley