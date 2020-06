Entre le Conseil d’État valaisan et la présidence du PS, le cœur de Mathias Reynard balançait. Le conseiller national a désormais fait son choix: il sera candidat au Conseil d’État et renonce ainsi à briguer la tête du PS.

«Mon cœur et mes tripes sont ici», confie Mathias Reynard dans une interview publiée lundi dans le «Nouvelliste». Et d’ajouter: «J’ai envie de redonner à mon canton et à ses habitants ce qu’ils m’ont offert jusqu’à maintenant». (ats/nxp)