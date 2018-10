Mes amis sont nuls. Ou extrêmement radins, en tout cas. Et mesquins, aussi. «Laisse, c’est pour moi»: mes potes, à l’occasion, payent la tournée. Soit ma bière. Quelques francs et ça s’arrête à peu près là, pour le quotidien. Mais le pire, c’est que j’ai longtemps cru que c’était normal.

Heureusement, messieurs Maudet et Barazzone m’ont ouvert les yeux. Un ami, un vrai, ça vous offre un voyage à Abu Dhabi, ça ne chipote pas sur les milliers, plaisir d’offrir, joie de recevoir.

Le minbar est-il compris?

Pour le conseiller d’État genevois Pierre Maudet, l’ami était le prince héritier de l’émirat. Il a payé le vol, le logement joli à l’Emirates Palace, les places au grand prix de formule 1. Et ce pour le PLR, sa famille et même son bras droit, ne manquait que le gauche. Magnifique. (M. Maudet avait d’abord attribué le cadeau à d’autres amis, mais on peut se tromper quand on en a beaucoup.)

Pour le PDC Guillaume Barazzone, relate la «Tribune de Genève», kif-kif ou presque: encore un petit trip (quatre jours) à Abu Dhabi. Le président du Conseil municipal de la Ville de Genève s’est vu offrir le vol, le grand prix, l’hôtel. «Et je peux taper dans le minibar?» «Mais, oui, vas-y, c’est pour moi je te dis»!

Loin des yeux, proche du cœur

Des cadeaux d’autant plus admirables qu’on se trouve dans une configuration «loin des yeux, proche du cœur». C’était un cheikh pour Maudet – la formule est peut-être malheureuse. Quant à l’«ami proche» de M. Barazzone, il s’agit d’un avocat espagnol qui habite à Abu Dhabi, a-t-il précisé.

Et en retour? Mais rien du tout, promis: l’amitié, la vraie, la pure, est désintéressée. «Je n’ai pris aucune décision concernant» cet ami espagnol, a souligné M. Barazzone.

C’est là que j’ai compris. Mes amis, lorsqu’ils offrent une tournée, je le sens confusément, semblent attendre de moi que je paye la suivante. Et je croyais que c’était normal! Mes amis sont nuls. (Le Matin)