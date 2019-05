Un exemplaire de frelon d’Asie avait été repéré en Ajoie, il y a deux ans. Depuis, aucun spécimen de cette Vespa velutina, dévoreuse d’abeilles, n’a été localisée en Suisse. Mais le pire est encore à venir. «Les frelons indigènes se nourrissent parfois aussi d’abeilles, rappelle Sarah Gerster, présidente de la Société d’apiculture des Franches-Montagnes, mais ils n’attaquent pas systématiquement les colonies. Tout au contraire, son cousin venu d’Asie se place à l’entrée des ruches et se nourrit de celles qui tentent de sortir. Tôt ou tard, la Vespa velutina, appelée aussi frelon aux pattes jaunes, sera présente en Suisse.»

Maya l’abeille a aussi d’autres raisons d’avoir le bourdon. Des pesticides tuent certaines d’entre elles sur place. Mais le pire fléau des abeilles mellifères européennes, c’est bien le Varroa destructor, un acarien. Ce parasite cohabite avec les abeilles orientales (Apis cerana) mais n’est pas supporté par l’Apis mellifera, la cousine occidentale.

Heureusement, dans les Franches-Montagnes, malgré les menaces, les abeilles peuvent encore butiner en paix. «Nous sommes épargnés par les cultures intensives, ajoute la présidente, et à part quelques cas suspects, nos abeilles ne sont pas atteintes par les pesticides. Quant aux parasites, un bon suivi des ruches permet d’atténuer leurs effets négatifs. De plus, si en 2016, la récolte de miel avait été au plus bas, les conditions météorologiques ont permis à 2018 de se placer parmi les années record. Les apiculteurs des Frances-Montagnes ont pu faire d’abondantes réserves.»

Justement, pour pallier aux aléas des activités apicoles, la société jurassienne a mis sur pied des formations continues. «Les cours, précise Sarah Gerster, abordent différents sujets comme «mieux connaître les maladies des abeilles», «évaluer et sélectionner ses colonies» ou encore «anticiper les pertes hivernales». Si la survie des abeilles n’est pas menacée, le travail des apiculteurs a considérablement augmenté depuis l’apparition du Varroa destructor dans les années 80. La Société d’apiculture des Franches-Montagnes organise également des conférences et des visites de ruchers pour un large public, classes d’école comprises. «Le 19 mai, à la veille de la journée mondiale des abeilles, nous serons présents au Centre nature Les Cerlatez(JU) avec, entre autres, des ateliers enfants.»

L’association dispose de sa propre station de fécondation

Grâce à l’aide de la Loterie Romande, la Société d’apiculture des Franches-Montagnes a pu acquérir son propre rucher pour créer une petite station de fécondation. Ceci facilite le travail d’élevage de reines aux membres de la société. «Jamais nous n’aurions pu faire une telle dépense sur la base des cotisations de nos membres, souligne la présidente. Nous sommes très reconnaissants à la LoRo.»

(Le Matin)