Ce qu'ils en pensent

«Je suis scandalisée par ces mesures», Marie-Josèphe Rey, interniste et cardiologue, Sierre (VS)



«Depuis ce matin, j’essaie de me limiter à 20 minutes, c’est la première fois que je travaille au chronomètre. On part du principe que les médecins sont malhonnêtes, ce qui est non seulement insultant mais surtout contre-productif: c’est justement grâce à un entretien détaillé que l’on évite des examens superflus.

Et il paraît insensé d’abréger la consultation si c’est pour faire revenir le patient parce que l’on n’a pas pu tout évoquer. Il arrive aussi que, au cours d’une consultation pour un problème bénin, on décèle une pathologie grave. Dans ce type de cas, il serait indécent de ne pas prendre le temps d’expliquer les choses correctement au patient.»



«On va devenir des sortes d’épiciers», Vladimir Mayor,

interniste et président des Médecins de famille de Neuchâtel



«Je ne pense pas que l’on va consacrer moins de temps aux

malades, mais on va devoir le facturer différemment et plus précisément. C’est particulièrement le cas pour les prestations en l’absence du patient, qu’il faudra comptabiliser comme des épiciers, minute par minute.

Cela mercantilise notre profession, à l’image de ce qui se passe dans la société en général. Pour rationaliser le temps passé en consultation, on peut peut-être proposer aux patients de préparer leur rendez-vous, par exemple en venant avec une liste des problèmes qu’ils souhaitent aborder.»



«La qualité des soins risque d’en pâtir», Jean-Marie Michel, Chirurgien et président de la Société de médecine du canton de Fribourg



«Ces mesures constituent une ingérence inutile du Conseil fédéral dans la pratique des médecins: l’économie potentielle me paraît dérisoire par rapport au volume total des primes. Cependant, l’impact de cette intervention ne sera connu que dans deux ans. Les patients ont en outre besoin d’écoute et le risque est réel que la qualité des soins en pâtisse si l’on ne peut plus leur accorder ce temps. Sans oublier que quand on opère, on a l’œil sur le patient et pas sur la montre, heureusement. Pour ma part, et à l’instar de beaucoup de confrères, je ne vais en aucun cas changer ma façon de pratiquer.»



«Le Conseil fédéral veut standardiser l’humain», Michel Matter, ophtalmologue et président de l’Association des médecins du canton de Genève



«Avec cette réforme, on met tout le monde dans le même panier, alors que les patients ont des besoins très différents: certains sont capables d’expliquer rapidement ce qui les amène alors que d’autres ont de la difficulté

à s’exprimer, ont besoin de temps pour se confier ou ont un historique plus compliqué à raconter. Le patient vient avec son vécu, son vocabulaire et ses inquiétudes. En restreignant le temps consacré à l’écoute ou en imposant un seul problème par consultation, outre la perte au niveau humain, on court le risque de rater quelque chose ou de faire un faux diagnostic.»