Ils étaient quatorze au départ, mais seulement huit à l'arrivée. Une réelle tragédie s'est jouée dans la nuit de dimanche à lundi dans le secteur du Pigne d'Arolla (VS). Piégé par la météo, un groupe d'alpinistes a dû passer une nuit à 3270 mètres d'altitude. Six d'entre eux n'ont pas survécu: le guide est décédé sur place, les cinq autres sont morts plus tard à l'hôpital.

Dans son édition du jour, «Blick» tente de comprendre pourquoi les victimes ne sont décédées qu'une fois à l'hôpital. Le chirurgien Hani Oweira explique: «Ce n'est qu'une fois que le corps se réchauffe que l'on peut constater l'étendue des dégâts. Lorsque les personnes ont été trouvées, elles se trouvaient dans un état d'hypothermie sévère et comateux. Elles étaient inconscientes et ne bougaient pas.»

«Juste après, la mort intervient»

Le médecin précise que dans ces cas il est nécessaire de commencer immédiatement avec la réanimation. Ce n'est qu'après avoir tout essayé que les victimes peuvent être déclarées comme mortes.

«Ce que peu de gens savent: même lorsqu'une personne souffrant d'hypothermie se retrouve à nouveau au chaud, la température de son corps continue à baisser. Cela peut durer jusqu'à un quart d'heure.»

Hani Oweira rappelle que la température du corps se situe normalement à 37 degrés. «On parle d'hypothermie quand elle baisse de plus de deux degrés.» Dans ces cas, précise-t-il, on commence à grelotter parce que le métabolisme se met à brûler de l'énergie supplémentaire. En-dessous de 32 degrés, les personnes ne tremblent plus. «C'est à ce moment-là que toutes les réserves sont épuisées.» Tout à la fin, les organes tels que le cerveau, le coeur ou les poumons se refroidissent. «Juste après, la mort intervient.» (Le Matin)