Les gens de la ville qui pensaient être épargnés par les flocons annoncés la veille par MétéoSuisse se sont réveillés jeudi matin sous la neige. Certes pas forcément en quantité suffisante pour recouvrir la chaussée et les voies de circulation mais assez pour blanchir les toits et les surface gazonnées. C'était disons le cas dans les bas de Lausanne encore vers 10h30. Des perturbations de la circulation sont en revanche constatées à des altitudes un peu plus élevées.

Perturbations à Cointrin

Ces conditions météos défavorable affectent même l'aéroport de Genève qui, sur son site, indique des retards et que certains vols doivent être déroutés sur d'autres aéroports.

MétéoSuisse qui estimait la veille encore que les fortes chutes de neiges affecteraient surtout les régions au-dessus de 1000 mètres a donc revu sa copie. Elle ne persiste pas moins à prévoir une amélioration vendredi déjà à la faveur de la constitution en cours d'une petite zone de haute pression au-dessus de nos têtes.

