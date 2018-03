Dans la chapelle des Macchabées, à la cathédrale Saint-Pierre, l’ambiance est plutôt lugubre. Les Églises protestante et catholique ont fait part hier de leur crainte face au projet de loi sur la laïcité, soumis demain au Grand Conseil.

L’un des points qui les mortifie est la suppression dans vingt ans au maximum de la contribution ecclésiastique volontaire. Elle figure sur chaque déclaration d’impôts, le contribuable est libre de la remplir. Bon an, mal an, cette disposition rapporte des millions de francs aux Églises qui ne touchent aucun argent public à Genève. «Le manque à gagner nous affecterait considérablement, craint le curé Jean Lanoy. Des postes et des services pourraient disparaître.» Cet impôt volontaire représente entre 15 et 50% des rentrées financières des Églises.

«Nous accompagnons les plus fragiles, souligne le président de l’Église protestante, Emmanuel Fuchs. Si nous n’avons plus les moyens d’accomplir ces tâches, qui le fera?» Les institutions effectuent ainsi 15 000 visites par an dans les hôpitaux et les prisons. Elles rappellent aussi qu’elles financent elles-mêmes l’entretien des édifices religieux, un cas unique en Suisse. La cathédrale Saint-Pierre coûte 1,5 million par an à l’Église protestante.

Un manque de reconnaissance

Pour le député PDC François Lance, supprimer dans vingt ans la contribution ecclésiastique est un compromis satisfaisant: «On ménage ceux qui voulaient l’annuler tout de suite et on donne du temps aux Églises pour trouver d’autres sources de financement.» Certes, répondent leurs responsables, «mais ce projet de loi résonne comme un manque de reconnaissance aux services que nous rendons à la collectivité, ce que nous regrettons». (Le Matin)