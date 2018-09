La France est en guerre contre Google. Motif du litige? Le floutage des photos aériennes de prisons sensibles, relate L’Express. Le conflit est lié à l’évasion en hélicoptère de l’ennemi public No 1, Redoine Faïd, le 1er juillet – il est toujours dans la nature.

À l’époque, certains avaient pointé du doigt Google Maps ou Google Earth. Et si des repérages avaient été réalisés grâce aux images aériennes disponibles en un clic? La prison du braqueur en fuite, le centre pénitentiaire du Sud-Francilien, en Seine-et-Marne, n’est en effet pas floutée. «Nul besoin de complicité à l’intérieur pour savoir par où passer et comment organiser l’évasion. Allez voir sur Google Maps», avait par exemple pesté Yoan Karar, secrétaire général adjoint du syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière.

Un arrêté pour protéger les «zones sensibles»

Selon L’Express, l’État français s’en est mêlé et la garde des Sceaux Nicole Belloubet a très officiellement sommé Google France de flouter une liste de «zones sensibles» – des sites de l’armée et des prisons. Mais le moteur de recherche fait manifestement de la résistance. Selon un arrêté en vigueur, la prise de vue aérienne de 67 prisons est interdite, détaille l’hebdomadaire. 49 ne sont toujours pas floutées…

Qu’en est-il en Suisse? Les malfrats qui voudraient préparer une évasion peuvent tranquillement analyser toutes nos prisons vues du ciel: absolument rien n’est flouté.

Trop de sources d'images

La question était venue sur le tapis il y a quatre ans. Suite à une double évasion de Bochuz, la conseillère d’État vaudoise Béatrice Métraux avait suggéré l’idée d’un floutage. Le thème avait ensuite été porté par la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), qui avait approché le géant américain. Avant de tout laisser tomber.

Raisons évoquées début 2014? Le trop grand nombre de sources: Google, Swisstopo, mais aussi des images de Microsoft, d’une entreprise française, «sans compter les milliers de clichés pris par des amateurs» ou par des «drones», avait expliqué la CCDJP. «Il y a donc peu de chances d’effacer totalement ces informations», notait alors Florian Düblin, secrétaire général adjoint de la Conférence.

Depuis c’est en gros «open bar»… Et il ne s’est plus rien passé. «Il n’y a plus eu de discussions sur cette thématique au sein de la CCDJP depuis 2014», nous confirme l’actuel Secrétaire général adjoint Alain Hofer.

Google a le sens du service

De là à s’alarmer, il y a probablement un pas à ne pas franchir: les images de Google Maps ne sont souvent pas de première fraîcheur. Et ne soyons pas naïfs: il y a de nombreux autres moyens pour effectuer des repérages pour qui voudrait préparer une évasion. Reste qu’on ne peut pas exclure que Google fournisse un outil supplémentaire.

Le géant américain a d’ailleurs le sens du service. En tapant «google» et «prisons» (sur Google), on arrive immédiatement sur une page cartographiant la «trentaine d’établissements pénitentiaires» romands. «Zoomez pour voir le détail dans les régions», est-il même indiqué... Merci Google. (Le Matin)