En Suisse, trouver une place dans une crèche pour son enfant n'est pas chose aisée. Et la commune valaisanne de Savièse n'échappe pas au phénomène.

Afin de pallier à cette saturation et de libérer des places, la commune valaisanne, où «entre 40 et 50 enfants» restent en permanence sur la touche, a pris des mesures fortes, rapporte «Le Nouvelliste». Pour placer leur progéniture dans une crèche ou autre unité d'accueil pour écoliers (UAPE), les parents devront dorénavant y produire un certificat de travail.

Comme l'explique le quotidien valaisan, il ne sera ainsi plus possible pour les parents de placer leur enfant davantage de jours que leur occupation de travail. Un père ou une mère qui travaille à 60% ne pourra donc plus placer son bambin à 80%.

Autre changement, et pas des moindres, les familles perdront également 20% de leur temps de placement en crèche par rapport à leur situation actuelle. Un barème calculé en fonction du taux d'occupation du parent qui travaille le moins, auquel seront soustraits 20%.

«Équilibre professionnel»

Ces mesures pour le moins drastiques ont, comme l'on pouvait s'y attendre, fait grincer les dents de certains parents qui voient donc leur organisation familiale chamboulée. «La pilule est difficile à avaler. Pour les familles qui avaient trouvé un équilibre professionnel, tout est remis en cause», déplore une mère auprès du «Nouvelliste».

«Nous sommes parfaitement conscients que ces mesures sont impopulaires, mais sans changement radical, trop de familles seraient restées sur la touche», explique de son côté Sylvain Dumoulin, président de Savièse. «Actuellement ceux qui sont déjà introduits dans le système sont favorisés et les autres regardent.»

Et d'ajouter: «Ces mesures visent des résultats rapides, une réflexion à moyen et long terme a été lancée.» (Le Matin)