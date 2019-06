Nuit tropicale

La nuit de mardi à mercredi aura été tropicale. Le mercure n'est pas descendu en-dessous de 24,2 degrés à Lugano et 24,1 à Vevey. Même à 2000 mètres d'altitude, les températures ont dansé avec la barre des 20 degrés. Sur le Balmberg, à 1083 mètres d'altitude dans le Jura soleurois, il a fait 22,4 degrés au plus frais de la nuit et 21,6 au Chaumont à 1130 mètres d'altitude, au-dessus du lac de Neuchâtel. A près de 2000 mètres, le record a été atteint au Maschgenkamm / Flumserberge dans le canton de St-Gall avec 20,2 degrés.