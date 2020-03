L'enquête disciplinaire concernant le procureur de la Confédération a donné des résultats pour le moins confondant à son égard. Menteur, déloyal et peu coopératif!: les termes employés sont d'une rudesse rarement utilisée à ce niveau... On pouvait donc s'attendre à ce que l'Autorité de surveillance du ministère public, après ses accrochages avec Michael Lauber, n'allait pas être tendre.

Aujourd'hui que faire ?

En septembre dernier, l'Assemblée fédérale l'avait réélu avec 129 voix lors d'un vote à bulletin secret, obtenant de justesse la majorité de 122 voix. Il a été réélu pour quatre ans. Il n'y a pas de doute qui si le rapport d'enquête était sorti avant, il lui aurait manqué ces 7 voix qui l'ont reconduit. Aujourd'hui que faire ? Quand on vous reproche publiquement de ne pas avoir dit la vérité, d'avoir agi de manière déloyale, d'avoir violé le Code de conduite du Ministère public et d'avoir entravé l'enquête de l'autorité de surveillance à votre égard, que faudrait-il faire ?

Ouf, il n'est pas corrompu

L'autorité lui a infligé une réduction de salaire de 8% pour une durée d'un an au titre de sanction disciplinaire. Il aurait pu avoir 10% de retenue qui est le maximum prévu, mais on lui reconnaît qu'il n'a pas tiré d'avantages matériels de son comportement. Ouf, il n'est pas corrompu. Sur un salaire d'environ 300 000 francs, faites le calcul. Mais ce n'est pas une question d'argent.

Pas des broutilles

Il n'y a pas de faits nouveaux dans sa cause, toujours ses omissions dans la procédure des affaire de la FIFA de tenir des procès-verbaux de ses rencontres, qu'il a dissimulées, puis niées. Au Parlement, en septembre dernier, c'était Christian Lüscher (PLR/GE) qui avait pris la défense du procureur pour minimiser jusqu'à l'absurde ses prétendues fautes. L'Autorité de surveillance vient rappeler que ce sont pas des broutilles ou des chicaneries de procédures qui sont en cause, mais une attitude générale du procureur. Aujourd'hui, ce dernier peut recourir dans les 30 jours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision de lui raboter son salaire. Il connaît les lois, c'est certain.

Eric Felley