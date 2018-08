La Migros a retiré de ses rayons les nouilles pimentées «Nissin Cup Noodles Spicy». Leur consommation peut en effet être néfaste pour la santé, en raison de petits bris de verre. Il est donc recommandé de ne plus consommer ce produit, a indiqué jeudi le détaillant.

Rückruf: «Nissin Cup Noodles Spicy». Der Lieferant hat uns informiert, dass Kleinstelemente von Glas in die «Nissin Cup Noodles Spicy» gelangt sein können. Die betroffenen Produkte bitte nicht konsumieren und zurück zu bringen. Alle Infos: https://t.co/czpvUqQ82J #migros #rückruf pic.twitter.com/4r2TSis06J — Migros (@migros) 30 août 2018

Migros et Migrolino reprennent et remboursent les paquets concernés. Il s'agit du numéro d'article 158502900000 avec pour échéance les mois de janvier et juin 2019, au prix de 2,40 francs.

«Nissin Cup Noodles Spicy»: Wegen Glassplittern – Migros ruft Nudelsuppen zurück https://t.co/k89jCRG528 pic.twitter.com/5kiiOMTzFG — Blick (@Blickch) 30 août 2018

(ats/nxp)