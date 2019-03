Migros rappelle deux produits surgelés à base de poulet pané. Des contrôles ont montré qu'ils peuvent contenir du blé et du gluten, contrairement à ce qui est écrit sur l'emballage.

Il s'agit des «Chicken Nuggets» panés aha! et des «Chicken Crispy» panés aha! avec les numéros d'articles 1660.616 et 1660.619 respectivement. Toutes les dates limites de consommation sont concernées, a annoncé le grand distributeur mercredi.

Rappel: «Chicken Nuggets aha!» et Chicken Crispy aha!»

Un contrôle a mis en évidence la présence possible de blé et de gluten dans ces produits. Les clients allergiques au blé et/ou intolérants au gluten sont priés de ne pas consommer ces produits.https://t.co/tGg54NKdxN pic.twitter.com/dfoF9vBbBd