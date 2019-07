Parti le 8 juin, Mike Horn poursuit son objectif: vaincre le célèbre et redouté K2, deuxième sommet le plus haut du monde (8611 m). Ce qui ne l’empêche pas de s’amuser. Sur son compte Instagram, il a publié une vidéo sur laquelle on le voit dévaler la montagne avec son ami et compère le guide suisse Fred Roux.

Ils sont passés de 6000 à 5000 mètres en six minutes, indique le texte accompagnant la scène. Et l’aventurier n’a pas oublié de préciser: «S’il vous plaît, n’essayez pas ça sauf si vous avez la permission de vos parents»…

Ce moment de luge sans luge, comme le rappelle «Le Dauphiné», est probablement aussi un clin d’œil aux deux géants de l’alpinisme, Erhard Loretan et Jean Troillet, qui avaient dévalé la face nord de l’Everest sur les fesses en 1986.

Une nuit d'acclimatation

Après cette petite récréation, Mike Horn a repris les choses sérieuses. Et après douze heures d’ascension, il est arrivé ce jeudi au camp 2 du K2, à 6700 m. «Voilà les gars, on est au camp 2, on a fait une super journée. On a eu de la chance, on a eu beau temps aujourd’hui», lance Fred Roux sur une vidéo mise en ligne ce matin.

Mike Horn et son compère vont passer une nuit au camp 2 pour s’acclimater à cette nouvelle altitude. Puis ils redescendront au camp de base pour se reposer, et planifier la prochaine ascension pour le camp 3. Avec toujours le but final en point de mire, vaincre «la montagne sans pitié». (Le Matin)