L'UDC exige une votation, le PS satisfait

L'UDC n'a pas manqué de montrer au front contre le milliard de cohésion que la Suisse veut verser à l'UE, «et cela sans aucune contrepartie de Bruxelles», critique le parti qui rappelle au passage que l'UE n'avait voulu reconnaître que provisoirement l'équivalence de la bourse suisse en décembre dernier, suscitant alors la colère du Conseil fédéral. L'UDC exige donc qu'un projet de loi soit soumis au référendum «afin que le peuple puisse décider de cette nouvelle et inutile contribution à l'UE».



Le PS l'entend d'une tout autre oreille. Satisfait du projet, il considère les 1,3 milliard de «contribution modeste pour un grand gain de prospérité», a fait savoir Roger Nordmann, président du groupe parlementaire socialiste. Cet «abonnement annuel au marché unique» permettra aux pays pauvres de l'UE de se développer.



Parmi les sceptiques figure également le PDC. Le parti attend des progrès substantiels dans le dossier européen, notamment au niveau de l'équivalence boursière. En limitant celle-ci, l'UE plombe inutilement la normalisation des relations. Pour prétendre à une nouvelle contribution, Bruxelles doit faire un pas en direction de la Suisse.



Quant au PLR, il campe sur ses positions: les versements de cohésion font, à ses yeux, partie des relations Suisse-UE et le parti les évaluera dans ce cadre, a expliqué Martin Stucki. Le parti n'est d'accord de verser une contribution qu'avec des relations normalisées et une équivalence boursière illimitée. En outre, les projets financés par le biais de ce montant devront avoir une utilité concrète pour la Suisse, souligne le PLR.



Pas d'avis tranché du côté des milieux économiques. La faîtière des entreprises economiesuisse réclame également des progrès dans les négociations d'un accord sur l'accès au marché, dans la reconnaissance de l'équivalence dans le secteur financier et dans les domaines de l'électricité et de la recherche.