La faillite de SkyWork contraint des milliers de passagers à trouver des solutions de rechange. Ceux qui ont réservé leur vol dans une agence de voyage doivent chercher de l'aide de ce côté. Ceux qui ont réservé directement chez la compagnie doivent se débrouiller.

Les agences de voyage comme Tui Suisse et Hotelplan Suisse ont commencé dès jeudi à chercher des alternatives pour leur clientèle. Chez Tui, quelque 150 personnes qui avaient une offre tout inclus sont concernées et une vingtaine sont déjà en vacances à l'étranger, selon Corina Räber. Hotelplan a pour sa part 690 clients touchés par le «grounding» de SkyWork. «La plupart des clients concernés d'Hotelplan Suisse avaient jeté leur dévolu sur Vienne ou Majorque et Ibiza, selon Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Chez Tui, les Baléares sont également la destination la plus concernée.

Ceux qui ont directement réservé leur vol auprès de SkyWork doivent trouver eux-mêmes un vol chez une autre compagnie. Ils pourront se faire rembourser leur ticket auprès de l'assurance voyage s'ils en ont une, recommande l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Les voyageurs qui ont utilisé leur carte de crédit devront également s'adresser à la société émettrice de cartes.

Hotline en fonction

Le Bernois Patrik Hofmann a vécu l'aventure en direct. En vacances à Figari en Corse, il a appris le grounding de SkyWork mercredi soir grâce à un ami en Suisse, a-t-il raconté à Keystone-ATS. Il s'est aussitôt mis en quête d'un billet retour, finalement trouvé pour plus cher et sur Zurich au lieu de Berne. «C'était compliqué sur le téléphone mobile au camping et il y avait une grosse ruée pour des vols alternatifs», raconte-t-il.

La suspension des opérations aériennes affecte directement environ 11'000 passagers déjà munis de billets pour des vols, a indiqué l'OFAC mercredi. L'OFAC a mis en place une hotline en fonction depuis ce jeudi 07h00. (ats/nxp)