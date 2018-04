Une ancienne mine d'or à proximité du village tessinois de Sessa dans le Malcantone a été rouverte. Le public y aura accès et pourra découvrir un pan de l'histoire peu connu du Tessin.

Le Malcantone est riche en métaux précieux. Entre 1874 et les années 1950, on extrayait de l'or. Dans la dernière période de son exploitation, la mine a encore livré 500 kilogrammes d'or, soit une valeur de deux millions de francs. Mais les bénéfices étaient inférieurs aux efforts. Et la mine a été fermée lorsque l'autorisation d'exploitation du canton est arrivée à échéance.

L'association «Minieradoro» ouvre au public les deux kilomètres de galeries; uniquement avec des guides formés. Le système de tunnels devient une étape dans un chemin de randonnée thématique autour des conditions de vie de la région. Une station d'information dépeint la vie des chercheurs d'or dans les mines et aux bords des fleuves où le métal était lavé. (ats/nxp)