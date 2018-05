«J’aimerais vous rassurer: je ne me lance pas en politique. Je continuerai à faire des films. Et je trouve choquant qu’aucun conseiller municipal ne soit présent ici ce soir avec vous.» Fernand Melgar,cinéaste et père (Image: Maxime Schmid)

«Ce dossier de la vente de drogue a trop traîné sur un bureau. Ensemble, nous sommes plus forts. Il est temps de passer à l’action politique et citoyenne, et que la Municipalité agisse avec tous les acteurs.» Sarah Perret,élue PDC et mère (Image: Maxime Schmid)

«Je suis ici en tant que conseiller communal et policier pour soutenir l’action de ma collègue du PDC. Et je vais proposer à la Ville un texte pour accepter l’installation de caméras de surveillance devant les écoles.» Nicola Di Giulio,élu libéral-conservateur et père (Image: Maxime Schmid)

Y a t-il un représentant de l’Exécutif de la ville? Non?!…» Des huées ont alors retenti, mercredi vers 18 h 30, quand Fernand Melgar, au micro, a posé cette question aux 300 personnes présentes sous l’édifice de l’administration lausannoise, à la place Chauderon.

À l’appel de Sarah Perret, présidente de la section locale du PDC, et relayé depuis une semaine par le cinéaste engagé, des citoyens anonymes et quelques rares personnalités ont convergé pour faire part de leur ras-le-bol face à la vente de drogue de plus en plus visible et envahissante, nuit et jour, dans la capitale vaudoise.

La polémique a considérablement enflé depuis que Sarah Perret, au parlement lausannois le printemps passé, puis surtout Fernand Melgar, récemment dans des journaux et sur Facebook, ont dénoncé l’attitude des dealers africains postés devant des écoles. Certains proposeraient à bas prix des drogues dures à de jeunes adolescents, voire à crédit, puis proposeraient à des filles de les rembourser sexuellement. La police lausannoise dit ne pas avoir connaissance de tels faits. Mais Fernand Melgar persiste et accuse les autorités de la Ville (à majorité de gauche) «d’homicide par négligence». Il s’est alors attiré la fureur d’une partie de l’extrême gauche, surtout depuis qu’il a diffusé publiquement une photo de six trafiquants présumés dans sa rue, sans cacher leurs visages.

Critiqué par les deux extrêmes

La droite conservatrice n’est pas en reste pour critiquer celui qui a longtemps incarné, à ses yeux, cette gauche moralisatrice et tiers-mondiste qui refuse par exemple l’expulsion des immigrés sans papiers. Hier, dans la foule politiquement métissée, se trouvait d’ailleurs le Neuchâtelois Yvan Perrin (UDC), venu «comme ancien policier soutenir aussi ses ex-confrères malmenés à Lausanne».

Mère d’un enfant scolarisé à Lausanne et confronté à des dealers devant son établissement, la PDC Sarah Perret se dit émue et portée par la présence de ces citoyens et des médias. Ainsi que du soutien de Fernand Melgar dans cette cause. Ils s’embrassent puis prennent chacun à leur tour la parole. Non loin de là, une vingtaine d’individus d’extrême gauche les toisent en silence. Fernand Melgar invite alors les cameramen à le suivre et se précipite sur eux pour tenter un dialogue. Mais ceux-ci l’ignorent, ou lui reprochent ses méthodes populistes.

L’onde de choc provoquée par ce ras-le-bol grandissant, amplifiée par les médias et les réseaux sociaux, connaît déjà son premier effet. Le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, a annoncé hier une conférence de presse pour mardi prochain, avec le conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand et le commandant de la police municipale, pour dévoiler «de nouvelles mesures» contre le trafic de drogue en rue. (Le Matin)