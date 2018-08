Tandis que la publicité proclamant «Que l'Éternel te bénisse» continue d’être véhiculée par un trolleybus de la ligne 4 à Bienne, le député Mohamed Hamdaoui (PS) n’accepte pas d’avoir été dépeint comme un islamiste par le Comité d’Egerkingen, auteur d’un montage jugé diffamatoire et incitant à la haine: «Les auteurs du montage odieux me dépeignant comme un islamiste diffusé sur les réseaux et abondamment commentées ont retiré leur publication et présenté leurs excuses. Dont acte. Mais je déposerai malgré tout plainte», a-t-il annoncé hier sur son profil Facebook.

À l’inverse, Mohamed Hamdaoui remercie en particulier le député UDC Mathias Müller «qui s’est indigné publiquement des attaques dont je faisais l’objet», selon le parlementaire.

Mohamed Hamdaoui est pris à partie depuis qu’il s’est publiquement offusqué d’une publicité religieuse signée La Bible et diffusée via les Transports publics biennois par l’Agence C, une association chrétienne basée à Lyss (BE).

La fameuse publicité sur un trolleybus de Bienne (Photo: DR) (Le Matin)