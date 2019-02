Le seul «bronzé» du Conseil de Ville

Né en Algérie, en pleine guerre civile, Mohamed Hamdaoui a mené un combat politique médiatisé avec pour cible l’islamisme.



«Je m’étais aussi engagé en politique pour faire en sorte que ces salopards qui ont brisé ma vie ne s’implantent pas ici», explique volontiers Mohamed Hamdaoui.



Dans son Algérie natale, son amoureuse a été décapitée par des islamistes. Journaliste et parlementaire après avoir été journaliste parlementaire, Mohamed Hamdaoui se définit lui-même comme le seul «bronzé» du Conseil de Ville de Bienne (60 membres) et du Grand Conseil bernois (160 membres).



En 2018, lors d'un débat au Grand Conseil bernois sur la surveillance des imams, il avait ému ses collègues en livrant un témoignage bouleversant. «En 1992, en vacances à Lakhdaria, il avait fait la rencontre de Fatiha. De retour en Suisse, Mohamed Hamdaoui imaginait leur mariage. Rêve détruit par la guerre civile. Les islamistes ont pris Lakhdaria. «Fatiha a été enlevée. Elle ne portait pas de voile. Elle était probablement trop belle et trop intelligente aux yeux des islamistes».



Son monde s'est écroulé, mais il a répondu à la barbarie en entrant en politique.