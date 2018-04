Pas moins de 110 kilomètres-effort et près de 4000 mètres de dénivelé positif: une Patrouille des Glaciers (PdG) représente des dizaines de milliers de pas. À chacun d’eux, il faut soulever son poids mais aussi celui de ses skis, de son sac, de ses bâtons et de ses chaussures. Soit des tonnes!

On n’est dès lors pas étonné qu’entre un patrouilleur modèle «collant-pipette» et une ado abreuvée de mannequins longilignes par les magazines féminins, le plus obsédé par son poids n’est pas forcément celle que l’on croit…

L’obsession du poids

Histoire de booster nos chances de venir à bout de cette redoutable épreuve, nous nous sommes donc pliés à cette obsession du poids en délaissant notre matériel habituel au profit d’un autre bien plus léger. Et nous avons dressé ce constat implacable: moins c’est lourd et plus c’est cher! Le poids le meilleur marché à économiser reste tout de même celui que l’on stocke sous forme de graisse.

Comme il vaut mieux arpenter la haute montagne accompagné d’un guide, il est tout aussi raisonnable de s’équiper pour la Patrouille des Glaciers et de s’adjoindre les compétences d’un spécialiste. Le nôtre s’appelle Nicolas Costanzo, un passionné de ski et de montagne qui officie comme adjoint au responsable de filiale chez Bächli Berg­sport, à Lausanne. (Le Matin)