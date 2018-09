Un igloo en pierre, c’est l’oeuvre originale construite à deux mains par la muretière Moussia de Watteville (47 ans), députée bernoise établie à Tramelan. Un igloo? «Si je l’appelle borie ou beehive, personne ne voit de quoi je parle», sourit cette députée bernoise établie à Tramelan.

Les fleurs sont périssables, mais mieux que des bonbons, ce sont des cailloux qu’il faut lui offrir pour la séduire! «Si vous voulez me faire plaisir, montrez-moi un caillou!», dit-elle en riant.

Mieux plat que rond

Enseignante reconvertie dans l’écologie, Moussia de Watteville les préfère plats plutôt que ronds. Elle les empile, le plus souvent pour reconstituer des murs. Une passion devenue un métier.

«Eh, salut!», s’est-elle exclamée l’autre jour en posant une main sur son oeuvre. Huit tomes de pierres empilées dans un ordre bien précis, selon des courbes calculées et dessinées dans un calepin. Un travail d’orfèvre que Moussia de Watteville a réalisée seule, dans le périmètre sécurisé de la centrale solaire de Mont-Soleil pour s’épargner du vandalisme.

Sol calcaire

Sur une parcelle clôturée, derrière une rangée de panneaux solaires didactiques , Moussia de Watteville s’est régalée. Les ouvriers qui ont creusé le sol calcaire pour changer des éoliennes lui ont livré les pierres plates dont elle raffole. «Mon igloo ne fondera jamais", s'amuse la députée.

«Les murs de pierres sont apparus là où le bois manquait», rapporte l’enseignante. Épierrer les champs et recycles la caillasse, c’est une contrainte géographique et géologique qui plaît à la députée des Verts. Au diable le mortier qui nécessite de l’eau. «La démarche consiste à utiliser le matériel disponible sur place», résume la muretière. De faire, comme elle le dit, «avec ce qu’on a».

Un peu autiste

«C’est un puzzle en 3D, plus compliqué qu’un Rubik's cube», compare la muretière qui s’avoue «un peu autiste», concentrée dans sa bulle.

Aligner des murs , c’est beau, mais après s’être émancipée dans les pas de son mentor valaisan, Moussia de Watteville avait besoin d’un défi supplémentaire: construire un igloo comme celui bâti à plusieurs lors d’un cours en Autriche.

Hauteur: 2,5 m

Hauteur: 2,5 mètres. Épaisseur: 60 centimètres. Si la forme répond à un plan précis, c’est l’inverse pour le choix des pierres. «Chaque pierre posée complique la suite», reprend Moussia de Watteville. Avec un treuil installé sur un pont roulant, elle a hissé les pierres les plus lourdes: 120 kilos!

Selon le caillou choisi, la muretière s’impose un nouveau défi avec ses perspectives. La difficulté: fermé l’igloo sans qu’il s’écroule. Les pierres qui dépassent forment un escalier, et pour se compliquer la tache, elle s’est imposée une fenêtre avec des angles à 69° et à 19° adapté au soleil d’équinoxe

Mille pierres

Des pierres, elle en a empilé mille en 120 heures, dont des dalles nacrées, ses préférées. Autour de son igloo terminé, Moussia de Watteville obverse la faune et la flore: «Il servira d’habitat aux guêpes, aux lézards, mais la mousse et le lichen vont aussi se l’approprié», espère la muretière. Par contre, les hérissons et les hermines pourront difficilement franchir le grillage pour y trouver refuge.

Si le sens d’un beehive est d’abriter un berger et son garde-manger, celui de Moussia de Watteville est promis à une fonction bien précise: «On y mangera de la fondue!», promet la députée. À quatre, assis sur des bidons. Elle s'y voit aussi reposer pour l'éternité, à la manière d'un pharaon. Mais ça, c'est pour plus tard... (Le Matin)