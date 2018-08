«Pour vivre sur Mars, je devrai dire adieu à ma femme et mes enfants» Le candidat suisse sectionné par Mars One pour coloniser la planète rouge en 2031 se prépare à l'idée d'abandonner sa famille sur Terre.

Corinna et Steve Schild nagent dans le bonheur. Les deux jeunes Zurichois domiciliés à Elgg se sont dit «oui» la semaine dernière après huit ans de vie commune. Déjà parents de la petite Elvira, 1 an et demi, ils attendent un second enfant pour le mois de février.

Depuis six ans, le couple compose avec une vision d'avenir relativement incertaine. Ce papa de 34 ans cultive une ambition surprenante: il veut à tout prix aller vivre sur Mars. Son rêve est soudain paru moins farfelu lorsqu'il a appris qu'il était sélectionné pour participer à la mission MarsOne.

Cette société britannico-néerlandaise espère envoyer 24 colons sur la planète rouge d'ici 2031. Steve Schild fait partie des 100 finalistes choisis sur 200 000 candidats qui obtiendront peut-être leur allée simple pour Mars.

Aussi loin que puisse paraître l'aboutissement de ce projet controversé, la famille se prépare tant bien que mal à la perspective d'une définitive séparation.

Comment Corinna Schild, 26 ans, envisage-t-elle ce scénario digne d'un film de science-fiction? Elle s'est confiée au «Matin» dans une vidéo tournée chez elle.

(Le Matin)