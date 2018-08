Pour le Ministère public neuchâtelois, les supporters de la Nati qui étaient du voyage au Brésil lors de la Coupe du Monde de 2014 pour assister à la rencontre Suisse-Honduras ont été victimes de détournements de fonds de la part de l'organisateur. Accusation examinée à La Chaux-de-Fonds par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz au cours d'une audience relatée par Arcinfo.

Une vingtaine de fans de l’équipe de Suisse avaient été laissés en carafe à Brasilia, toutes les factures n’ayant pas été payées par l’organisateur. Pas d’hôtel réservé, pas de vols pour Manaus où se disputait la rencontre. Certains supporters avaient même dû rentrer en Suisse par leurs propres moyens.

Dépenses du club et privées mélangées

Ce Mondial raté a déclenché une série de plaintes contre l’organisateur qui proposait de suivre la Nati en Suisse comme à l’étranger: Norvège, Slovénie, Angleterre... Si l’enquête a duré quatre ans, c'est parce que l’accusé ne tenait aucune comptabilité, selon Arcinfo.

«J’étais bordélique»

«J’étais bordélique», a reconnu l’accusé devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Accusé d’abus de confiance, voire d’escroquerie, il était seul à la tête d’une association qui a regroupé jusqu’à 300 fans de foot. En l’absence d’assemblée générale, l’organisateur a pu mélanger ses dépenses privées et celles du club. L’argent du club lui a servi à trois reprises à assister à des matchs en France, mais aussi à faire des commissions de l'autre côté de la frontière et à dépenser 15’000 francs en plusieurs années au cabaret.

Il manque entre 80’000 et 200’000 francs dans les comptes, selon les évaluations de l’accusation et de la défense. L’organisateur a déjà remboursé plus de 30’000 francs. Le procureur a requis lundi une peine de 15 mois, sans s’opposer au sursis.

Avant de rendre son jugement en octobre, le juge contactera une douzaine de plaignants, pour évaluer les créances. (Le Matin)