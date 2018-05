Monica Bellucci est dans le viseur du fisc parisien. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider en appel la transmission aux services fiscaux français des informations bancaires sur ses avoirs en Suisse.

Dans cet arrêt publié jeudi, révélé par le site d’informations Gotham City et relayé par divers médias, on apprend que l'actrice de 54 ans est soupçonnée de s'être soustraite à l'impôt en France entre 2011 à 2013. Comment? D'abord en déclarant sa résidence fiscale à Londres, alors que Bercy la soupçonne de vivre en France avec celui qui est encore son mari à ce moment-là, Vincent Cassel. Puis en cachant une partie de son argent au Luxembourg et en Suisse. Raison pour laquelle Paris a sollicité l'aide de Berne.

Des îles Vierges à la Suisse, l’argent caché de Monica Bellucci https://t.co/crVhcgP7bS — Mediapart (@Mediapart) 3 mai 2018

Une société-écran

L'Administration fédérale des contributions a mené son enquête. Résultat: l'Italienne détient un coffre-fort et plusieurs comptes dans une banque suisse, dont au moins une partie sont liés à une société-écran immatriculée aux îles Vierges britanniques.

Monica Bellucci faisait l’objet depuis 2014 d’un contrôle fiscal. En 2016, elle avait saisi la justice suisse pour s'opposer à la transmission à la France de ses informations bancaires et avait obtenu gain de cause devant le TF. Le fisc suisse avait lui-même recouru contre ce jugement. Avec cette décision rendue jeudi, Bercy va connaître le montant exact des avoirs suisses de l’actrice.

