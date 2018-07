Le secrétaire d'Etat Roberto Balzaretti, bras droit d'Ignazio Cassis, a été nommé fin janvier à la tête de la direction des affaires européennes de la Suisse. A ce titre, il doit tenter de trouver un accord cadre avec l'Union européenne (UE). Ce qui ne l'empêche pas quelques mois plus tard, de s'absenter deux mois en vacances, relève jeudi le Blick.

En effet, le diplomate tessinois, âgé de 53 ans, avait révélé, tout réjoui, dans une conférence de presse début juillet avec son chef Ignazio Cassis, qu'il allait prendre une pause de 8 semaines cet été. Le conseiller fédéral avait approuvé, ajoutant avec amusement: «Huit semaines, comme tous les secrétaires d'Etat.» Interrogé par le journal, Roberto Balzaretti, a en outre indiqué qu'il se rendrait en Sardaigne, pour y faire notamment de la pêche.

Rétropédalage de Berne

Certes, tant Berne que Bruxelles sont au repos pendant l'été. Mais huit semaines, c'est long vu les fonctions du diplomate. Comment est-ce possible? Le Blick a demandé des explications au Département fédéral des affaires étrangères. Et le DFAE répond en faisant du rétropédalage: « la déclaration du secrétaire d'État Balzaretti était une blague», explique le porte-parole Tilman Renz. «Il travaille à Berne et prend des vacances quand son travail le permet».

Selon lui, le Tessinois y aurait droit de toute manière. Tous les employés de l'administration fédérale ont droit à six semaines de vacances jusqu'à l'âge de 20 ans, cinq semaines à partir de l'âge de 21 ans et six semaines dès l'âge de 50 ans. Quant à ceux qui ont 60 ans et plus peuvent compter sur 7 semaines.

Jours de compensation

En outre, la Confédération ne compense pas les heures supplémentaires des cadres dont le salaire dépasse 15'500 francs. En retour, ils peuvent recevoir jusqu'à 6% de leur salaire annuel. Mais ils peuvent choisir aussi d'obtenir du temps libre au lieu d'argent. En accord avec leur supérieur, ils peuvent prendre 10 jours de compensation, soit deux semaines de vacances en plus.

Quant aux conseillers fédéraux, ils ne prennent que quelques jours de vacances par année. Pour rappel, Simonetta Sommaruga passera «quelques jours de détente en Suisse et en Espagne», Ignazio Cassis passera du temps chez lui au Tessin autour de sa piscine. Doris Leuthard prend également quelques jours de congé cet été. Johann Schneider-Ammann ira sans doute dans l'Oberland bernois, alors que Guy Parmelin a prévu de passer ses vacances en Toscane et en Suisse. Quant à Ueli Maurer, il est le seul à rater la fête nationale puisqu'il sera en Norvège.

(nxp)