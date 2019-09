«Il a eu chaud aux fesses, si on peut dire ça comme ça...» C'est par cette expression inusuelle au Palais fédéral, que le conseiller national jurassien Jean-Paul Gschwind (PDC) a commenté sur la «RTS», la réélection difficile mercredi du procureur de la Confédération Michael Lauber. «C'était une première réaction à chaud», précise-t-il, «on dit souvent ça chez nous...» (ndlr. «chez nous», dans le Jura)

Un vétérinaire à la présidence

Jean-Paul Geschwind, 66 ans, a été vétérinaire durant de longues années avant de prendre sa retraite. C'est le hasard de la répartition des élus dans les commissions, selon la force des partis, qui l'a propulsé en 2018 à la présidence de la Commission judiciaire des deux Chambres réunies. Par beau temps, celle-ci travaille dans une sereine discrétion pour choisir, entre autres, les membres du Tribunal fédéral.

Seul au milieu des juristes

Mais cette année, le dossier de Michael Lauber est venu troubler ses séances et un peu le sommeil de son président: «Je suis quasi le seul à ne pas être juriste dans cette commission, observe-t-il. Cela m'a permis d'avoir du recul dans cette affaire, où je me suis efforcé de conduire les débats de manière la plus objective. Il y a des juristes de haut niveau comme Yves Nidegger (UDC/GE), Christian Lüscher (PLR/GE), Beat Rieder (PDC/VS) ou Sibel Arslan (Verts/BS). J'ai beaucoup appris et je peux dire que je pourrais presque commencer un nouveau métier...»

Il y a eu des revirements

Cette «affaire Michael Lauber» a révélé pour lui l'intensité d'un combat au Parlement. Le 4 septembre, sa commission avait recommandé de ne pas le réélire par 9 voix contre 6 et 1 abstention. En plénum, le résultat est contraire, mais serré (129 voix pour une majorité de 122). Cette issue ne l'étonne finalement pas: «Tout s'est joué dans les derniers jours. Il y a eu des revirements. Certains qui ont pris position en commission ont finalement changé leur fusil d'épaule... Il y a eu des manœuvres de dernière minute.»

«Bizarres»

Même à son poste de président, il avoue que certaines choses demeurent «bizarres» à ses yeux dans cette histoire. Mais il entend bien revenir siéger dans cette commission après les élections d'octobre, où il est candidat à sa succession: «J'ai beaucoup appris et je peux apprendre encore...», conclut-il.

Eric Felley