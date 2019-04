Amis de la coupe de cheveux stylée, mobilisez-vous! La Belgique va organiser le 18 mai le premier festival européen de... la coupe mulet (oui, l'Australie a déjà tenu le premier festival mondial). Et ce n'est pas parce que Martigny, Bulle ou Penthaz se sont fait coiffer (c'est le cas de le dire) au poteau qu'il faut baisser les bras! Dressez-vous (et coupez ras) pour aller porter fièrement nos couleurs à Boussu près de Mons. Les festivités auront lieu dans la grange de la brasserie avec comme différentes catégories: mulet naissant, féminin, masculin, enfants, senior, moderne et traditionnel. Et si un Romand ne remporte pas le premier prix, on pourra toujours dire que c'est parce qu'il n'était pas de mèche avec le jury. Michel Pralong

Passage clowné

Vendredi vers 23 heures, une voiture immatriculée en Suisse a démoli l'aire de jeu d'un McDonald's en Allemagne, raconte «20 minutes». «Par chance, aucune enfant n'y jouait à ce moment-là..». Par chance ou, peut-être, parce qu'à 23 heures, les enfants sont généralement au lit? (MP)

Lüscher fait son cinéma

Le cinéaste Lionel Baier a publié une chronique dans le dernier «Matin Dimanche», où il se lâche contre les CFF, qui ont de la peine à convaincre ces temps-ci. En conclusion, il dit: «Je déteste les CFF parce qu'ils incarnent l'arrogance et la suffisance d'une Suisse qui n'existe plus». Ces propos désabusés n'ont pas échappé au patriote national Christian Lüscher (PLR/GE), qui se paie le cinéaste sur Facebook: «Je suis certain qu'il considère que cette Suisse existe «pour de vrai» lorsque la Confédération alimente grassement ses films à fonds perdus...» Et une coche pour Baier. Pas bien méchante. De toute façon, on ne compte pas au cinéma, c'est jamais pour de vrai. Eric Felley

À léviter

La police argovienne a découvert des planches cloutées sur l'A3. Le véhicule de fakir qui les a perdues est activement recherché. (MP)

Trop glasse!

Le glamping fait fureur en Suisse. On le comprend, c'est toujours sympa de boire des glanons avec les glopains et les glopines autour d'un feu de glamp. (MP)

Pur mensonge

Selon une enquête du magazine «Elle», de plus en plus de Françaises ont recours à la la chirurgie pour se refaire une virginité avant le mariage. Décidément, le tuning est à la mode.

(MP)

