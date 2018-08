Histoire d’un interné

Trieur de laine à Roubais (F), marié et père de famille, Henri Castel a 32 ans lorsque les troupes allemandes envahissent le nord de la France et le font prisonnier. Il n’est pas soldat. «C’était une manière, premièrement, de capturer d’éventuels futurs soldats, mais aussi de faire pression sur le pays ennemi. Raison pour laquelle des femmes et des enfants ont également été faits prisonniers», a indiqué Sylviane Messerli dans un article du «Journal du Jura».



Emprisonné dans le camp de Holzminden (D), où il souffre de ses conditions de détention et de la séparation d’avec sa mère, sa femme et leur fils de 3 ans, il sollicite la protection d’une marraine de guerre. Cette dernière, Lydia Clottu, originaire de Cornaux (NE), se voit demander des vivres et un petit savon. Reconnu malade, il est envoyé à Mont-Soleil en 1916. Pour marquer le coup, sa marraine lui envoie i gâteau et des bonbons.



Pour passer le temps et gagner un peu d’argent, Henri Castel devient... conducteur du funiculaire, après avoir décharger des wagons de charbon et de pommes de terre. En août 1917, il est autorisé à retourner en France. Il transite par Saint-Denis près Paris, le nord de la France étant occupé par les Allemands. «Son désir de revenir en Suisse est si fort qu’il écrit au directeur du journal de St-Imier pour lui demander du travail», rapporte Sylviane Messerli. Henri Castel vivra jusqu’à 76 ans malgré un accident: «Écrasé entre deux voitures. il se fracture le bassin et se blesse au point d’uriner du sang pendant trois semaines», détaille Sylviane Messerli.