L'éléphant Maxi du zoo de Zurich est mort. Il a été endormi en raison de problèmes de santé liés à son âge. Il avait 50 ans.

Maxi est mort lundi, a indiqué le zoo de Zurich. Né en 1970 en Thaïlande, le mâle avait été placé en 1971 dans le zoo de Dudley (Angleterre). Une année plus tard, il était parti en tournée avec le cirque Chipperfield. Après un court séjour au Safaripark Longleat (Angleterre), Maxi avait été transféré au zoo de Zurich en septembre 1981.

Maxi se distinguait des autres éléphants du zoo par ses très longues défenses. Elles auraient été encore plus grandes s'il ne les avait pas cassées à plusieurs reprises. Si on mettait bout-à-bout tous les morceaux qu'il a perdus, elles mesureraient bien 3 m de long, souligne le zoo.

Perte de poids

En 2014, Maxi pesait 5,6 tonnes. Depuis 2017, le pachyderme avait commencé à perdre du poids et il était passé sous les 5 tonnes. Il avait alors été placé sous surveillance vétérinaire. Son alimentation avait été adaptée et Maxi avait repris du poids et était repassé au-dessus de la barre des 5 tonnes.

Au cours de ces derniers mois, l'éléphant avait maigri à nouveau. Il avait toujours plus de mal à se lever et à se nourrir en raison de l'usure de ses dents. Il avait reçu des compléments alimentaires et des antidouleurs, mais son état de santé avait continué de se détériorer. Il a finalement été endormi.

Maxi était le père de douze éléphants, dont les trois femelles Chandra, Farha et Omysha qui vivent toujours au zoo de Zurich. (ats/nxp)