L'entrepreneur français Philippe Charriol, fondateur de la marque d'articles de luxe qui porte son nom et qui est basée à Genève, est mort mardi à 77 ans. Il a eu un accident sur le circuit automobile du Castellet (sud-est), l'un des hauts lieux de la compétition automobile et moto en France, a indiqué jeudi l'entreprise.

Malgré une prise en charge en urgence et un transport à l'hôpital de la Timone à Marseille, Philippe Charriol a succombé à ses blessures, a fait savoir le directeur du circuit, Stéphane Clair. «Ce passionné de sports mécaniques et pilote émérite, fréquentait les plus grands circuits du monde depuis de longues années», a-t-il ajouté. Il exprime toute sa sympathie à la famille et aux «nombreux amis» de la victime.

Philippe Charriol a fondé en 1983 sa marque de montres, bijoux et accessoires de luxe. Installée à la Rue Le Corbusier à Genève, l'enseigne a développé un réseau de 285 boutiques dans le monde. 3800 points de vente distribuent aussi des articles «Charriol».

Il sera enterré la semaine prochaine en famille à Marseille. Une cérémonie commémorative publique est également prévue à Paris à la fin du mois de mars. Philippe Charriol laisse une femme et trois enfants. (ats/nxp)