La décision avait fait six fois le tour de la planète: la Suisse a décidé d’interdire d’ébouillanter les homards. Adoptée en janvier, cette proscription était entrée en vigueur le 1er mars. Mais une telle loi est-elle vraiment applicable et appliquée? Des contrôles ont-ils été effectués? Des sanctions infligées? Un peu plus de six mois après l’interdiction, nous avons tenté de le savoir. Résultat: cette règle n’a en fait jamais été appliquée, tout est suspendu. Et c’est la faute à pas de chance.

Rien avant le début de l'hiver

«À ma connaissance des contrôles ont pu exister dans des cantons mais aucune sanction en lien avec la mise à mort des homards. Et il serait compliqué d’en infliger. En fait tout est suspendu en tout cas jusqu’au début de l’hiver», indique le vétérinaire Fabien Loup, responsable du domaine protection des animaux pour les animaux domestiques et sauvages de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Pourquoi? Car Berne souhaitait que les restaurateurs, par exemple, s’équipent d’un engin nommé le Crustastun, qui permet une électrocution rapide du crustacé. «Mais la production de ces appareils a été arrêtée», explique le spécialiste… «En attendant il s’agit d’étourdir le homard par une incision au couteau dans une zone précise de la région thoracique. Mais ce serait difficile de sanctionner des personnes ou commerces qui, de bonne foi, n’ont pas pu s’équiper.»

Nouvel appareil «made in Switzerland»

Le nouveau texte de l’ordonnance prévoit en effet deux types d’étourdissements possibles pour les «décapodes marcheurs» (homards, langoustes, crabes, etc.): l’électricité et la «destruction mécanique du cerveau», soit en l'occurrence l’incision décrite plus haut. Reste qu’en clair, pour l’instant, jeter un homard dans l’eau bouillante n’est interdit que théoriquement.

Face à ce qui ressemble à un fiasco pour une règle qui avait fait tant de bruit, Berne n’est cependant pas resté les bras croisés. «Nous avons demandé à une firme suisse de développer un petit modèle comparable au Crustastun pour les restaurateurs. L’appareil est actuellement en phase de test puis d’homologation au Tierspital de Berne», explique Fabien Loup. «Nous espérons pouvoir communiquer sur le sujet au début de l’hiver.»

Pour l'instant, l'OSAV n'entend pas divulguer le nom de la société qui a conçu la machine à électrocuter les homards. Ni le futur prix de l'appareil. Et en attendant, les homards ne meurent pas électrocutés.

Le Crustastun permet une électrocution rapide d'un homard. Mais il n'est plus disponible. (Le Matin)