Au tribunal de district de Winterthour, les prévenus, tous de jeunes musulmans, ont clamé leur innocence: ils sont victimes d'une machination des médias et de la justice. Paraissant sûrs d'eux, presque provocateurs, ils prétendent que les victimes ont inventé l'agression violente.

Les accusés reconnaissent certes avoir confronté l'un des fidèles après avoir remarqué que celui-ci avait pris des photos et filmé. L'un d'eux a aussi admis avoir traité le «traître» d'«idiot» et d'«imbécile» et lui avoir craché dessus. Mais tous assurent qu'il n'y a pas eu de violence.

Selon eux, l'imam de la mosquée et le président de l'association An'Nur ont eu une discussion avec la personne concernée. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi la police est soudain intervenue. Il n'y a eu qu'une confrontation verbale, martèlent-ils.

Ces déclarations sont contredites par celles d'une policière, présente sur les lieux ce soir-là. Elle a témoigné n'avoir jamais vu des personnes autant apeurées durant toute sa carrière. La peur se lisait dans leur regard, selon elle. En outre, l'une des victimes avait une bosse sur la tête.

Menaces de mort

Les faits remontent au 22 novembre 2016. Deux fidèles qui se trouvaient dans la mosquée An'Nur, fermée depuis, ont été frappés et menacés de mort par un groupe d'hommes.

L'une des deux victimes a été contrainte d'avaler un billet de 10 francs pour avoir «vendu sa religion contre de l'argent». L'autre victime a finalement réussi à envoyer un SMS à un policier depuis les toilettes.

Les agresseurs étaient convaincus que les deux fidèles avaient transmis des informations sur un imam à un journaliste. Selon ces informations, l'imam éthiopien concerné avait tenu un prêche haineux et appelé à la violence envers les «mauvais musulmans».

A la suite des révélations concernant le prédicateur, ce dernier avait été inculpé. Il a été condamné en 2017, à l'âge de 25 ans, à une peine de prison avec sursis ainsi qu'à un renvoi de Suisse.

Procès de plusieurs jours

Le procès, qui va durer plusieurs jours, se poursuivra dans l'après-midi avec l'interrogatoire des quatre accusés restants. Parmi eux figure l'imam de la mosquée - qui n'est donc pas l'imam éthiopien déjà condamné - qui, selon l'accusation, n'a en aucun cas cherché «uniquement la discussion». L'un des prévenus est mineur. Il comparait à huis clos.

Le Ministère public requiert différentes peines de prison partiellement fermes pour notamment séquestration, contrainte, menace et lésions corporelles. Les accusés n'ayant pas la nationalité helvétique risquent en outre le renvoi de Suisse. Le jugement sera rendu le 23 octobre. (ats/nxp)