Accueillir Moutier le 1er janvier 2021 et intégrer ses représentants au sein du Parlement jurassien avant la prochaine législature, c’est un espoir autonomiste douché par des recours déposés contre le résultat du scrutin du 18 juin 2017 favorable au transfert de la plus grande ville du Jura bernois.

Le casse-tête qui en découle: quand et comment élire sept députés prévôtois au sein d’un plénum de 60 parlementaires? Le député Rémy Meury (Combat socialiste - Parti ouvrier populaire) a exprimé son idée ce matin: n’élire que 53 députés jurassien en 2020 et compléter le plénum en cours de route, entre 2021 et 2025, en organisant une élection complémentaire à Moutier. Une idée contraignante balayée ce matin: les députés veulent laisser le gouvernement réfléchir à la procédure d'intégration.

«Le gouvernement est à bout touchant de ses réflexions», a indiqué le ministre Charles Juillard, président de la Délégation aux affaires jurassiennes, en jugeant «impossible de définir la date du transfert».

Prolonger la législature actuelle? Difficile au-delà d'un an, selon le professeur de droit constitutionnel Pascal Mahon.

«Nous avons patienté 40 ans. Nous pouvons attendre encore quelques bonnes années», a lâché le député UDC Philippe Rottet. Par 43 voix contre 15, le Parlement a refusé l’idée de Rémy Meury.

Prochaine étape prévue d’ici six semaines: le verdict préfectoral sur les recours formulés contre le résultat du vote favorable au transfert de Moutier dans le canton du Jura. (Le Matin)