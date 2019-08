La ferme de Brunnenhof, à Sins (AG), abrite des animaux particuliers. Un troupeau de buffles y vit depuis 2008. Les femelles fournissent du lait pour la mozzarella, tandis que les mâles sont utilisés pour leur viande.

La famille Villiger a eu l'idée d'élever des buffles lorsqu'elle a appris que plus de 80% de la mozzarella de bufflonne consommée en Suisse provenait d'Italie. «Nous aussi pouvons le faire, et peut-être même encore mieux en ce qui concerne l'élevage», s'est dit la famille.

Le lait de bufflonne est très digeste et nutritif. Grâce à sa haute teneur en matières grasses, il est particulièrement crémeux, riche en calcium, en fer, en phosphore, ainsi qu'en vitamines A, B, C et E, relève le site de la famille Villiger.

La viande de buffle est quant à elle maigre et tendre. Plus foncée que le boeuf, elle a un goût fin de noisette, aromatisé. Les bouchers locaux la transforment en viande séchée, hamburgers, goulasch, salami, chorizo, ou en petites saucisses. (ats/nxp)