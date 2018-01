«Muzbnb permet aux musulmans et aux non-musulmans d'héberger des hôtes ou de loger dans des maisons qui répondent à leurs besoins islamiques, partout dans le monde.» Ainsi se présente la plateforme en ligne, sur le modèle de Airbnb, qui a été lancée en été 2017. Basée aux Etats-Unis, le site a rapidement élargi son aire géographique. Et, depuis peu, des logements y sont proposés en Suisse, révèle «Le Temps» dans son édition de lundi.

On y trouve ainsi des appartements et des chambres où l'alcool et le porc sont proscrits. Parfois, on garantit aussi des tapis de prière ou des exemplaires du Coran. Sur le site, on indique en outre que l'idéal serait la présence, à une distance atteignable à pied, d'une mosquée. Le but de la plateforme? «Construire une communauté globale où les personnes qui ont des convictions religieuses se sentent à l'aise et acceptées pendant leurs voyages».

Citée par le quotidien, Saïda Keller-Messahli, présidente du Forum pour un Islam progressiste, regrette la promotion «d'une société parallèle et du communautarisme». Elle note aussi que des membres des Frères musulmans sont engagés dans le projet.

Le journal relève également que la démarche n'est pas nouvelle, et rappelle l'existence de sites comme Misterbnb, qui vise une clientèle homosexuelle, Jewgether, pour les juifs et Innclusive, précédemment nommé «Noirebnb». Chacun est libre de voyager comme il l'entend, mais il faut toutefois faire attention à ne pas s'isoler dans une bulle, note Pascal Gemperlé, président de l'Union vaudoise des associations musulmanes, cité par «Le Temps». (Le Matin)