Personne ne siège depuis plus longtemps que la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC/AG). La sexagénaire, qui siège depuis 2003, entamera sa cinquième législature sous la Coupole. L'Argovienne totalise une durée inférieure à Daniel Brélaz (Verts/VD). L'ancien syndic de Lausanne n'a toutefois pas siégé de manière interrompue à Berne. Avec ses passages entre 1979 et 1989, 2007 et 2007, ainsi que depuis 2015, il totalise 17,9 ans au Conseil national, soit près de deux années de plus que Ruth Humbel. Tous deux pourraient toutefois rapidement perdre leur titre d'élu le plus expérimenté. La conseillère aux Etats Maya Graf (Verts/BL), qui siégeait depuis 2001 au Conseil national, est en ballottage pour l'unique mandat de son canton aux Etats

Les électeurs suisses ont élu dimanche le plus jeune Conseil national de l'histoire. L'âge moyen des parlementaires pour la législature 2019-2023 est de 49 ans contre 50,3 ans lors de la précédente. Le plus jeune à 25 ans et le plus vieux a 72 ans.

La chambre du peuple n'est donc pas seulement devenue plus verte et plus féminine mais aussi plus jeune, selon une analyse faite par l'agence de presse Keystone-ATS sur la base des chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La nouvelle moyenne d'âge au Conseil national est de 49 ans exactement. Il y a quatre ans, l'âge moyen des 200 membres de la chambre basse était de 50,3 ans. En 2011, il était de 50,2 ans et en 2007 de 51,4 ans. L'âge moyen était déjà descendu en dessous des 50 ans: en 1991 (49,7 ans) et en 1987 (49,8 ans).

Camp rose-vert le plus jeune

Si l'âge moyen des conseillers nationaux et conseillères nationales a peu varié ces 50 dernières années, son rajeunissement actuel doit beaucoup aux succès des Verts et des Vert'libéraux: les premiers ont en effet la moyenne d'âge la plus basse du National, avec 44,8 ans, et les deuxième ont un âge moyen de 48 ans.

Les socialistes sont aussi en dessous de la moyenne avec 47,1 ans. Pareil pour la Lega (45 ans) et l'UDF (48 ans), mais avec chacun un seul représentant à la chambre du peuple.

Les membres de l'UDC (49,6 ans), du PLR (50,6 ans) et du PDC (51,8 ans) relèvent en revanche cette moyenne d'âge. Le PEV (51 ans) et le PBD (56 ans) contribuent aussi à augmenter cet âge moyen, mais avec seulement trois représentants chacun.

#EF2019: le nouveau visage du Parlement est à peine plus jeune.



????https://t.co/RJBdLK8zPN pic.twitter.com/SsrblNFacs — RTSinfo (@RTSinfo) 21 octobre 2019

Cadet zurichois, aîné vaudois

Le plus jeune membre du Conseil national est âgé de 25 ans. Il s'agit du nouvel élu PLR zurichois Andri Silberschmidt. Le membre le plus âgé est désormais l'UDC vaudois Jean-Pierre Grin avec ses 72 ans.

Le nombre de parlementaires de moins de 30 ans a presque doublé depuis 2015. Il est passé de 4 à 7 membres. Celui de parlementaires de 60 à 69 ans a, lui, baissé de 8 membres entre 2015 (39) et 2019 (31). Les moins de 30 ans (7) et les plus de 70 ans (1) restent sous-représentés par rapport aux mêmes catégories d'âge dans la population suisse. Les 50 à 59 ans sont, eux, les plus nombreux (74), suivi par les 40 à 49 ans (51) et les 30 à 39 ans (36).

Nombre record de femmes

Un nombre record d'élues siégera aussi lors de la prochaine législature au Conseil national. Selon un décompte tenu par Keystone-ATS, au moins 85 femmes ont été élues à la Chambre du peuple.

Ensemble, elles représenteront au moins 42,5% des élus. Elles étaient 32% au début de la précédente législature. Le nombre d'élues sous la Coupole augmente à chaque renouvellement des Chambres. Généralement, la hausse se situe entre 3 et 4 points de pourcents depuis 2003. L'augmentation est donc nettement plus forte cette année.

Par ailleurs, cinq sénatrices sont d'ores et déjà élues au Conseil des Etats, avant les deuxièmes tours. Sept avaient été élues en 2015, mais six ne se représentaient pas cette année. (ats/nxp)