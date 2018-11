Chaque nouveau conseiller fédéral visite les sous-sols du Palais pour choisir parmi la collection d'art de la Confédération le tableau qui ornera son bureau. On ne sait pas pourquoi Ignazio Cassis n'y est allé que plus d'un an après son élection, il a juste tweeté cette photo hier, remerciant le personnel pour la visite. De même, il ne précise pas si le tableau à côté duquel il pose est celui qu'il a choisi. Mais si c'est le cas et qu'il le place derrière lui, c'est sûrement pour raccourcir le temps de visite de ses interlocuteurs. Parce que la toile est, comment dire, un poil chargée non? Elle s'appellerait pas «La migraine», par hasard?

Une femme de 65 ans du New Jersey a été inculpée pour cruauté envers les animaux. Elle avait 130 chiens vivant dans des conditions «déplorables et inhumaines», écrit le HuffingtonPost. Qui ajoute que la police a retrouvé «44 cadavres de chiens dans le congélateur de cette femme». 44 chiens dans le congélo, c’est dingue, non? Ils ont vraiment des très gros congélateurs, les Américains…

La Suisse est aux petits soins pour ses vieux. Aux grands soins devrait-on dire, puisqu'en 2017, les services d'aide et de soins à domicile ont prodigué 16 millions d’heures de soins et plus de 6 millions d’heures d’aide! Bonne nouvelle, ces chiffres sont en hausse, contrairement à l'hébergement en EMS. Les seniors peuvent donc de plus en plus rester chez eux, dans toute la Suisse. Toute? Non, les cantons orientaux et centraux (SH, AR, UR, GL) font de la résistance, ils sont ceux qui comptent le plus de personnes âgées de plus de 80 ans qui sont dans des EMS. A Bâle-Ville, c'est pire, plus d'un quart d'entre eux y vivent! Vous savez maintenant dans quel canton ne pas passer votre retraite. Sauf si vous aimez les thés dansants en tintébin à 17 h.

La Ville de Lausanne a un nouveau chocolat officiel. La Municipalité a choisi «La Douceur lausannoise», du chocolatier Laurent Buet, qui «rappelle la forme des armoiries de la Ville. Elle s’est parée de blanc, de rouge et de noir, couleurs emblématiques de l’écusson», est-il indiqué.

Mouais. Le chocolat est sûrement délicieux. Mais la photo fournie évoque peu les armoiries lausannoises. On dirait plutôt un drapeau valaisan raté.

Brigitte Macron sort ses griffes

Photo: AFP

A la demande visiblement de l'Elysée (voire peut-être de la Première Dame elle-même), la maison de disques Universal a fait retirer une chanson de l'album de Kalash Criminel. Dans «Cougar Gang», le rappeur traitait donc Brigitte Macron de cougar en raison de sa différence d'âge avec le président. Kalash crie (en rafales) au scandale. Il aurait mieux fait d'y parler également de Benalla, le garde du corps controversé d'Emmanuel Macron. Car alors personne n'aurait osé toucher à une chanson intitulée: «Cougar au gorille».

Des punaises de lit ont été dénichées dans un cinéma parisien. Et une désinsectisation a lieu ce jeudi, raconte BFMTV. C’est de l’argent jeté par les fenêtres: il suffisait d’interdire les films soporifiques.

En première mondiale, aujourd’hui, l’auto-lien externe. Profitez: cliquez ici.

Une histoire sans queue ni tête, quoi que...

Une société nommée Atyla accuse en France des membres de la famille royale saoudienne de ne pas lui avoir payé les 90 000 euros qu'elle doit pour avoir tourné un film porno de commande. Les accusés nient tout en bloc, expliquant au contraire qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie à leur égard. A leur tour, ils demandent qu'une amende de 100 000 euros soit infligée à Attyla. Pour résumer:

