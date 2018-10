Un chasseur new-yorkais de 61 ans est mort en 2015 d’une pathologie neurologique extrêmement rare, une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, détaille une étude scientifique. Pourquoi? Car il mangeait des cervelles d’écureuil… Donc ne bouffez pas d’écureuils. Par contre d'un point de vue médical pas de soucis: on peut avaler Médor. Des Chinois le font constamment et ils se portent à merveille. Notre astuce: mieux vaut opter pour des chiots, leur viande est plus tendre.

Renaud Michiels

Pif Gadget

Avis aux amateurs, le Service de renseignement de la Confédération recrute. Entrée en vigueur il y a un an, la nouvelle loi sur le renseignement nécessite de nouvelles forces: 28 postes seront donc créés. Si vous savez faire des trous dans un journal et regarder à travers, votre profil peut être intéressant.

Renaud Michiels

Gare aux accidents de maillots de bain

La marque Adidas a décidé ce vendredi de retirer de la vente et de rembourser tous ceux qui ont acheté des maillots de bain de la collection pour enfants «Infinitex 3-Stripes». L'Administration fédérale qui publie la chose indique: «Danger: risque d'accident». Que peut-on bien avoir comme accident avec un maillot de bain? On risque de l'avaler? De s'étouffer en le mettant sur la tête ? De s'étrangler avec l'élastique?

Eric Felley

La Suisse et l'exemple éthiopien

Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, 42 ans, vient de former un nouveau gouvernement où l'on trouve autant de femmes que d'hommes: dix pour dix. La ministre de la Défense est une femme, Aïcha Mohammed. Le premier ministre a également créé un ministère de la Paix, aussi dirigé par une femme, Muferiat Kamil. Nommé le 2 avril dernier, Abiy Ahmed est en fait un chrétien protestant. Faudrait-il que la Suisse s'inspire dorénavant du modèle éthiopien pour parvenir à une meilleure égalité des genres au gouvernement ? Un petit voyage s'impose à Addis-Abeba plutôt que d'aller toujours à Abu Dhabi chercher l'inspiration.

Eric Felley

Z'avez pas oublié un truc?

«Aucune Valaisanne ne participera à la finale de Miss Suisse romande 2019», s’étonne (voire s’indigne) «Le Nouvelliste». Journal qui ne trouve par contre pas étrange qu’aucune de ces dames n’ait été fichue de mettre la main sur un T-shirt…

Renaud Michiels

Un surnom footastique

Le Bénin, apprenait-on cette semaine, en a marre du surnom de ses joueurs de foot: «les écureuils». Ça ne fout pas assez les jetons aux adversaires, qui, en Afrique, sont plutôt des léopards, étalons, lions et autres super-aigles… La fédération béninoise de football a donc très sérieusement lancé un sondage en ligne pour dénicher un nouveau surnom. Et voilà que So Foot publie un article rigolo suggérant plein d’idées plus ou moins délirantes. Dont une pour que le Bénin puisse «plier ses adversaires de rire». On vous la livre sous forme de placard du «Matin»:

Renaud Michiels

(Le Matin)